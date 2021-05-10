Агрессивные действия Кремля не удовлетворяют мир, поэтому санкционное давление на Москву продолжает расти. Россия постепенно переходит в изоляцию.

Поэтому разговоры об отключении страны от SWIFT, "железный занавес" или введение так называемого "суверенного интернета" уже не кажутся выдумками, они превращаются в неизбежную действительность для жителей России.

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Отключение России от SWIFT

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, если Россия продолжит делать необдуманные шаги касательно Украины или других партнеров, то США должны ответить.

Не с целью эскалации или провокации конфликта, а потому что такие действия не могут оставаться без ответа. Поэтому очевидно, что будут последствия,

– отметил Блинкен.

Европарламент тоже выступает за отключение России от SWIFT. Европейские депутаты большинством проголосовали за соответствующую резолюцию. Там отметили, если будущее наращивание войск на украинской границе превратится в масштабное вторжение, Россию ожидает серьезный экономический удар.

Кроме отключения от международной платежной системы, последуют также эмбарго на продажу российской нефти и газа и санкции против всех близких к власти олигархов и их семей с последующим запретом въезда и замораживанием счетов.

В ответ Россия ввела санкции против 8 европейских чиновников. В самом Евросоюзе назвали действия Москвы юридически не обоснованными.

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"Это все свидетельствует о том, что Россия настроена продолжать вражеский путь конфронтации, и Евросоюз будет реагировать на это. Обсуждения продолжаются. Мы отдаем предпочтение единой реакции, и совместно работаем над этим ответом", – отметил пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано.

США не будут выдавать россиянам визы

Мир возмущен не только скоплением кремлевских войск, но и деятельностью российских шпионов. В ряде стран ЕС нашли доказательства причастности к подрывам складов с боеприпасами российских работников Главного разведывательного управления Генерального штаба России, что привело к очередной волне дипломатических скандалов и высылке дипломатов.

В частности из Чехии выгнали 18 российских граждан. В знак солидарности так же поступили страны Балтии и Польша. За обвинение в шпионаже нескольких российских дипломатов выслали также Италия и Болгария.

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США пошли еще дальше и в ответ на сокращение штата американских дипломатов в посольстве в Москве прекратили выдавать визы всем россиянам, кроме представителей дипломатических ведомств. Такие агрессивные действия Кремля не оставили без внимания в Организации Североатлантического договора.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Мы обсудим агрессивное поведение России, начиная от опасных шпионских операций в Болгарии и Чехии, а также – значительное наращивание военного присутствия в Украине и вокруг нее.

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Мы наблюдали некоторое сокращение численности российских военных, но десятки тысяч еще остаются там. Мы также видим, что Россия сохранила много оружия и техники, и она также вводит ограничения в Черном море, в частности доступ к Азовскому морю через керченский пролив, поэтому НАТО будет внимательно следить за развитием событий".

Кремль борется с интернетом

Между тем в самой России собственноручно пытаются посадить "за железный занавес" своих граждан. Федеральный регулятор "Роскомнадзор" угрожает заблокировать твитер, тик-ток и некоторые другие ресурсы.

Мол, из-за публикации с призывами протестов, критикой власти или жалобами на действия полицейских. То есть все, что в современной России считают экстремистским.

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Впрочем по мнению экспертов, кремлевские мечты построить собственный, отдельный интернет, хотя бы подобный китайскому, ломаются из-за нехватки денег, недостаточного технического оснащения и очень тесного контакта граждан с мировой сетью.