Нарабатывает возможные варианты: Россия готовится к возможному отключению от SWIFT
Россия разрабатывает план действий, если страну отключат от системы SWIFT. Но пока такую ситуацию рассматривают как гипотетическую.
Источник:24 канал
Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью российскому изданию. Она прокомментировала сценарий отключения страны от международной платежной системы.
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"Происходит межведомственная обработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам", – заявила Захарова.
Что такое SWIFT?По информации из Википедии, это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Благодаря ей финансовые учреждения мира имеют возможность отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной стандартизированной и надежной форме.
Альтернатива системе SWIFT
По ее словам, в качестве примера такого альтернативного инструмента можно привести "Систему передачи финансовых сообщений" Банка России. Сейчас обсуждают варианты ее соединения с иностранными аналогами:
- европейской SEPA;
- иранской SEPAM;
- китайскими CUP и CIPS.
О создании альтернативы системе SWIFT ранее сообщал и заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Панкин.
Возможное отключение России от SWIFT: что известно
- О том, что Россию намерены отключить от SWIFT стало известно еще в декабре 2020 года. В СМИ появилась информация, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен предпринять соответствующие действия из-за массовой хакерской атаки.
- Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что страна должна отходить от использования международных платежных систем и искать альтернативу.
- Европарламент 29 апреля 2021 года принял решение, что отключит Россию от системы, если она нападет на Украину. Такое решение поприветствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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