Россия разрабатывает план действий, если страну отключат от системы SWIFT. Но пока такую ситуацию рассматривают как гипотетическую.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью российскому изданию. Она прокомментировала сценарий отключения страны от международной платежной системы.

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"Происходит межведомственная обработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам", – заявила Захарова.

Что такое SWIFT? По информации из Википедии, это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Благодаря ей финансовые учреждения мира имеют возможность отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной стандартизированной и надежной форме.

Альтернатива системе SWIFT

По ее словам, в качестве примера такого альтернативного инструмента можно привести "Систему передачи финансовых сообщений" Банка России. Сейчас обсуждают варианты ее соединения с иностранными аналогами:

европейской SEPA;

иранской SEPAM;

китайскими CUP и CIPS.

О создании альтернативы системе SWIFT ранее сообщал и заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Панкин.

Возможное отключение России от SWIFT: что известно