Напрацьовує можливі варіанти: Росія готується до можливого відключення від SWIFT
Росія опрацьовує план дій, якщо країну відключать від системи SWIFT. Але наразі таку ситуацію розглядають як гіпотетичну.
Джерело:24 канал
Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в інтерв'ю російському виданню. Вона прокоментувала сценарій відключення країни від міжнародної платіжної системи.
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"Відбувається міжвідомче опрацювання на предмет мінімізації ризиків і економічних збитків від обмеження доступу нашої країни до звичних міжнародним фінансовим інструментам і платіжним механізмам", – заявила Захарова.
Що таке SWIFT?За інформацією з Вікіпедії, це міжнародна міжбанківська система передачі інформації і здійснення платежів. Завдяки їй фінансові установи світу мають можливість відправляти й отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній стандартизованій та надійній формі.
Альтернатива системі SWIFT
За її словами, як приклад такого альтернативного інструменту можна навести "Систему передачі фінансових повідомлень" Банку Росії. Наразі обговорюють варіанти її сполучення з іноземними аналогами:
- європейської SEPA;
- іранської SEPAM;
- китайськими CUP і CIPS.
Про створення альтернативу системі SWIFT раніше повідомляв і заступник глави Міністерства закордонних справ Олександр Панкін.
Можливе відключення Росії від SWIFT: що відомо
- Про те, що Росію мають намір відключити від SWIFT стало відомо ще у грудні 2020 року. У ЗМІ з'явилась інформація, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір зробити відповідні дії за масову хакерську атаку.
- Міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, що країна повинна відходити від використання міжнародних платіжних систем і шукати альтернативу.
- Європарламент 29 квітня 2021 року ухвалив рішення, що відключить Росії від системи, якщо вона нападе на Україну. Таке рішення привітав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
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