Росія опрацьовує план дій, якщо країну відключать від системи SWIFT. Але наразі таку ситуацію розглядають як гіпотетичну.

Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в інтерв'ю російському виданню. Вона прокоментувала сценарій відключення країни від міжнародної платіжної системи.

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"Відбувається міжвідомче опрацювання на предмет мінімізації ризиків і економічних збитків від обмеження доступу нашої країни до звичних міжнародним фінансовим інструментам і платіжним механізмам", – заявила Захарова.

Що таке SWIFT? За інформацією з Вікіпедії, це міжнародна міжбанківська система передачі інформації і здійснення платежів. Завдяки їй фінансові установи світу мають можливість відправляти й отримувати інформацію про фінансові операції в безпечній стандартизованій та надійній формі.

Альтернатива системі SWIFT

За її словами, як приклад такого альтернативного інструменту можна навести "Систему передачі фінансових повідомлень" Банку Росії. Наразі обговорюють варіанти її сполучення з іноземними аналогами:

європейської SEPA;

іранської SEPAM;

китайськими CUP і CIPS.

Про створення альтернативу системі SWIFT раніше повідомляв і заступник глави Міністерства закордонних справ Олександр Панкін.

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