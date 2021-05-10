Агресивні дії Кремля не задовольняють світ, тож санкційний тиск на Москву продовжує зростати. Росія поступово переходить в ізоляцію.

Відтак розмови про відключення країни від SWIFT, "залізну завісу" або запровадження так званого "суверенного інтернету" вже не здаються вигадками, вони перетворюються на неминучу дійсність для жителів Росії.

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Відключення Росії від SWIFT

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, якщо Росія продовжить робити необдумані кроки щодо України чи інших партнерів, то США повинні відповісти.

Не з метою ескалації чи провокації конфлікту, а тому що такі дії не можуть залишатися без відповіді. Тож очевидно, що будуть наслідки,

– наголосив Блінкен.

Європарламент теж виступає за відключення Росії від SWIFT. Європейські депутати більшістю проголосували за відповідну резолюцію. Там наголосили, якщо майбутнє нарощування військ на українському кордоні перетвориться на масштабне вторгнення, Росію очікує серйозний економічний удар.

Окрім відключення від міжнародної платіжної системи, послідкують також ембарго на продаж російської нафти та газу та санкції проти усіх близьких до влади олігархів та їхніх сімей з подальшою забороною в'їзду та замороженням рахунків.

У відповідь Росія запровадила санкції проти 8 європейських чиновників. В самому Євросоюзі назвали дії Москви юридично не обґрунтованими.

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"Це все свідчить про те, що Росія налаштована продовжувати ворожий шлях конфронтації, і Євросоюз реагуватиме на це. Обговорення тривають. Ми віддаємо перевагу єдиній реакції, та спільно працюємо над цією відповіддю", – відзначив прессекретар Єврокомісії із закордонних справ Петер Стано.

США не видаватимуть росіянам візи

Обурений світ не лише скупченням кремлівських військ, а й діяльністю російських шпигунів. У низці країн ЄС знайшли докази причетності до підривів складів з боєприпасами російських працівників Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії, що призвело до чергової хвилі дипломатичних скандалів та висланням дипломатів.

Зокрема з Чехії вигнали 18 російських громадян. На знак солідарності так само вчинили країни Балтії та Польща. За звинуваченнями у шпигунстві кількох російських дипломатів вислала також Італія та Болгарія.

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США пішли ще далі та у відповідь скорочення штату американських дипломатів у посольстві в Москві припинили видавати візи всім росіянам, окрім представників дипломатичних відомств. Такі агресивні дії Кремля не залишили поза увагою в Організації Північноатлантичного договору.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив: "Ми обговоримо агресивну поведінку Росії, починаючи від небезпечних шпигунських операцій в Болгарії та Чехії, а також – значного нарощування військової присутності в Україні та навколо неї.

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Ми спостерігали деяке скорочення чисельності російських військових, але десятки тисяч ще залишаються там. Ми також бачимо, що Росія зберегла багато зброї та техніки, і вона також вводить обмеження в Чорному морі, зокрема доступ до Азовського моря через керченську протоку, тому НАТО пильно стежитиме за розвитком подій."

Кремль бореться з інтернетом

Тим часом у самій Росії власноруч намагаються посадити "за залізну завісу" своїх громадян. Федеральний регулятор "Роскомнадзор" погрожує заблокувати твітер, тік-ток та деякі інші ресурси.

Мовляв, через публікації із закликами на протести, критикою влади або скаргами на дії поліцейських. Тобто все, що у сучасній Росії вважають екстремістським.

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Втім на думку експертів, кремлівські мрії побудувати власний, окремий інтернет, хоча б подібний до китайського, ламаються через брак грошей, недостатнє технічне оснащення та дуже тісний контакт громадян зі світовою мережею.