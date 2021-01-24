Американских дипломатов из посольства США вызовут в Министерство иностранных дел России из-за публикации ведомства в день протестов 23 января. Пресс-служба посольства Штатов предупредила людей о запланированных массовых акциях и опубликовала примерные маршруты протестующих.

Особенно российские власти возмутило высказывание о "походе на Кремль". Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает российское "РБК".

Актуально Снежные бои и столкновения возле СИЗО: как Россия протестовала за Навального – фото, видео

Их вызовут в Министерство иностранных дел, американцы и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло,

– заявила Захарова.

Публикацию маршрутов протестующих Россия назвала вмешательством в ее внутренние дела.

Позиция США по подавлению протестов в России