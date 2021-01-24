"Как им в голову пришло": МИД России вызовет дипломатов США из-за публикаций о протестах
Американских дипломатов из посольства США вызовут в Министерство иностранных дел России из-за публикации ведомства в день протестов 23 января. Пресс-служба посольства Штатов предупредила людей о запланированных массовых акциях и опубликовала примерные маршруты протестующих.
Особенно российские власти возмутило высказывание о "походе на Кремль". Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает российское "РБК".
Актуально Снежные бои и столкновения возле СИЗО: как Россия протестовала за Навального – фото, видео
Их вызовут в Министерство иностранных дел, американцы и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло,
– заявила Захарова.
Публикацию маршрутов протестующих Россия назвала вмешательством в ее внутренние дела.
Позиция США по подавлению протестов в России
- В Госдепе США уже отреагировали на подавление протестов 23 января.
- В Штатах заявили, что Россия подавляет права граждан на мирные собрания и свободу слова.
- Кроме того, в Госдепе отметили, что применение суровых мер во время протестов – это тревожный сигнал. Россия выбрала жесткую тактику против протестующих и работников СМИ.
- Представитель Госдепа Нэд Прайс призвал власти России немедленно свернуть всех протестующих и оппозиционера Алексея Навального.
Поделиться новостью