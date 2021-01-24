Американських дипломатів із посольства США викличуть у Міністерство закордонних справ Росії через публікацію відомства у день протестів 23 січня. Пресслужба посольства Штатів попередила людей про заплановані масові акції та опублікувала приблизні маршрути протестувальників.

Особливо російську владу обурило висловлювання про "похід на Кремль". Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє російське "РБК".

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Їх викличуть у Міністерство закордонних справ, американці і американські дипломати там розкажуть, як їм це все до голови прийшло,

– заявила Захарова.

Публікацію маршрутів протестувальників Росія назвала втручанням у її внутрішні справи.

Позиція США щодо придушення протестів у Росії