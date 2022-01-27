Однако заявили, что спецпланов нет. Соответствующее заявление на брифинге 27 января озвучил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

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У России нет "спецпланов" об эвакуации из Украины

По возможности, всегда готовы (к эвакуации – 24 канал). Каких-либо спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется для того, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан и сотрудников загранучреждений,

– заявил Зайцев.

Политик также отметил якобы в России разрабатывают планы на случай тяжелых ситуаций на постоянной основе.

Кратко о ситуациях с эвакуацией дипломатов из Украины

23 января Госдеп США обновил рекомендации по эвакуации дипломатов США из Украины. В них шла речь о том, что Штаты разрешили дипломатам "добровольно уехать" из Украины, а их семьям – приказали.

Впоследствии о возможной эвакуации начали говорить в немецком МИД. После этого аналогичную информацию обнародовали в СМИ Австралии.

В то же время не планирует эвакуировать своих дипломатов Япония, Венгрия, Польша и многие другие.

В МИД Украины заявили, что не следует нагнетать ситуацию. Вместе с тем ведомство поблагодарило многие страны, которые решили ничего не менять в работе своих дипмиссий, не эвакуировать сотрудников и членов их семей.

Никакой причины для паники нет, – спикер посольства США объяснил эвакуацию дипломатов