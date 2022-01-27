Однак заявили, що спецпланів немає. Відповідну заяву на брифінгу 27 січня озвучив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев.
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Росія "спецпланів" про евакуацію з України не має
Наскільки це можливо, завжди готові (до евакуації – 24 канал). Якихось спецпланів немає, та на постійній основі така робота ведеться для того, щоб убезпечити і, наскільки це можливо, російських громадян, та співробітників закордонних установ,
– заявив Зайцев.
Політик також відзначив нібито там у Росії розробляють плани на випадок важких ситуацій на постійній основі.
Коротко про ситуації з евакуацією дипломатів з України
- 23 січня Держдеп США оновив рекомендації щодо евакуації дипломатів США з України. У них мовилось, що Штати дозволили дипломатам "добровільно виїхати" з України, а їхнім родинам – наказали.
- Згодом про ймовірну евакуацію почали говорити у німецькому МЗС. Після цього аналогічну інформацію оприлюднили у ЗМІ Австралії.
- Натомість не планує евакуювати своїх дипломатів Японія, Угорщина, Польща та багато інших.
- У МЗС України заявили, що не варто нагнітати ситуацію. Разом із тим відомство подякувало багатьом країнам, які вирішили нічого не змінювати у роботі своїх дипмісій, не евакуювати співробітників та членів їхніх сімей.
Жодної причини для паніки немає, – речник посольства США пояснив евакуацію дипломатів