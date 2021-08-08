Украина поддерживает целостность Грузии: МИД сделал заявление к 13 годовщине агрессии России

В связи с 13 годовщиной вооруженной агрессии России против Грузии украинские дипломаты призвали международное сообщество оказать давление на Москву с целью выполнения ею своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

В нашем внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ должна вывести свои войска с оккупированных грузинских земель, а также осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации территорий.

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Вследствие дерзкой захватнической политики России, которая систематически пренебрегает нормами международного права, суверенные территории Грузии – Абхазия и Цхинвальский регион / Южная Осетия – находятся под оккупацией.

Украина в очередной раз подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами,

– отметили дипломаты.

"РФ несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международным гуманитарным и правозащитным организациям", – добавили в МИД.