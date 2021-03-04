Словацкий премьер-министр Игорь Матович некорректно пошутил об Украине. А именно, сказал, что договорился о российской вакцине в обмен на Закарпатье. Министр иностранных дел страны уже извинился за инцидент.

В своем фейсбуке глава словацкого МИД Иван Корчок написал, что уже пообщался с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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В частности, чиновник отметил, что в ходе этого разговора извинился перед ним за недопустимость заявлений премьер-министра Игоря Матовича в адрес Украины.

"Мне тем более жаль, ведь буквально несколько дней назад в Киеве мы очень хорошо обсудили, как развивать отношения между нашими странами", – подчеркнул министр.

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