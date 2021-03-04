Скандальная шутка о Закарпатье: МИД Словакии извинился перед Украиной
Словацкий премьер-министр Игорь Матович некорректно пошутил об Украине. А именно, сказал, что договорился о российской вакцине в обмен на Закарпатье. Министр иностранных дел страны уже извинился за инцидент.
Источник:фейсбук Ивана Корчка
В своем фейсбуке глава словацкого МИД Иван Корчок написал, что уже пообщался с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
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В частности, чиновник отметил, что в ходе этого разговора извинился перед ним за недопустимость заявлений премьер-министра Игоря Матовича в адрес Украины.
"Мне тем более жаль, ведь буквально несколько дней назад в Киеве мы очень хорошо обсудили, как развивать отношения между нашими странами", – подчеркнул министр.
Что было раньше
- Накануне Словакия стала второй страной в ЕС, которая закупила российскую вакцину от COVID-19. Из-за этого там вспыхнул политический кризис.
- Словацкий премьер Игорь Матович, отвечая на вопрос о договоренностях с Россией относительно вакцины, неудачно пошутил об Украине.
- Ведущий обратил внимание на длительные переговоры с Кремлем и спросил, что он пообещал россиянам. Политик ответил: "Закарпатскую Украину".
- Сразу после этого он дал понять, что это – шутка. И добавил, что за поставки "Спутника V" Россия вообще ничего не просила.
- Министр Дмитрий Кулеба резко отреагировал на высказывание Матовича. В твиттере он посоветовал ему "лучше обменять несколько регионов своей страны".
- В то же время украинский МИД отметил, что такие шутки неприемлемы. Там подчеркнули, что требуют извинений от словацкого премьер-минстра.
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