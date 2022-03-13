Чавушолгу рассказал, что Турция пытается эвакуировать своих граждан из Мариуполя. Они прячутся в мечети Сулеймана Пышного.

Привет Эрдогану: Россия обстреляла мечеть султана Сулеймана Пышного в Мариуполе

"Известие о том, что на мечеть было сброшено бомбу, является неправдой. Мечеть не пострадала. Мы поддерживаем контакты с спрятавшимися в мечети гражданами Турции. Мы попросили Лаврова о поддержке в эвакуации наших граждан", – сказал министр.

МИД Украины утверждает, что обстрел был

О том, что россияне обстреляли мечеть, сообщили в МИД Украины. Указали, что там скрываются более 80 взрослых и детей.

Мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе подверглась обстрелу русскими захватчиками,

– сообщили в ведомстве.