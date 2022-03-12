Враг цинично обстреливает не военные объекты, в частности, обстреливает церкви. На этот раз оккупанты решили передать "привет" президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, совершив огневую атаку на мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы.

Обратите внимание Враг сосредотачивает силы на захвате Мариуполя и Северодонецка

Мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе подверглась обстрелу российскими захватчиками,

сообщили в МИД Украины.

Отмечается, что в настоящее время там скрывается более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции.

Какая ситуация в Мариуполе

Мариуполь считается одной из самых горячих точек Украины. Враг целеустремленно и безжалостно обстреливает и бомбит жилые дома города .

Оккупант цинично атакует больницы, роддома и гуманитарные грузы. Мэр Вадим Бойченко отметил, что каждые 30 минут в Мариуполь заходит авиация, убивая мирных людей.

При этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил , что противникам не хватает сил для того, чтобы войти в Мариуполь.