Чавушолгу розповів, що Туреччина намагається евакуювати своїх громадян з Маріуполя. Вони ховаються в мечеті Сулеймана Пишного.

До теми Привіт Ердогану: Росія обстріляла мечеть султана Сулеймана Пишного в Маріуполі

"Звістка про те, що на мечеть було скинули бомбу, є неправдою. Мечеть не постраждала. Ми підтримуємо контакти з громадянами Туреччини, які сховалися в мечеті. Ми попросили Лаврова про підтримку в евакуації наших громадян", – сказав міністр.

МЗС України стверджує, що обстріл був

Про те, що росіяни обстріляли мечеть, повідомили у МЗС України. Зазначили, що там ховаються понад 80 дорослих і дітей.

Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі піддалася обстрілу російськими загарбниками,

– повідомили у відомстві.