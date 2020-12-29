Иран кормит обещаниями: в МИД Украины опровергли передачу отчета о катастрофе МАУ
Тегеран до сих пор не передал Украине проект технического отчета о причинах крушения самолета МАУ. Ранее в СМИ появилась информация, что иранская сторона таки направила документацию Киеву.
Иран обещает предоставить отчет до конца года
Произошло недоразумение, ведь говорилось только о видеоконференции, на которой страны обсудили расследование крушения. А отчета как не было – так и нет. Об этом сообщил заместитель министра Евгений Енин в интервью BBC News.
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Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца этого года. Мы слышим эти обещания уже два месяца,
– отметил Енин.
В отчете должны быть все технические характеристики события
Окончательный проект отчета должен содержать информацию о всех технических характеристиках самолета, действий пилотов, а также рассказать, как проходило взаимодействие специалистов аэропорта Тегерана и тех лиц, которые отвечают за систему противоракетной обороны страны.
В украинском дипведомствое говорят, отношения с Ираном по расследованию крушения – далеко не самые лучшие.
Мы вынуждены констатировать недостаток доверия в отношениях наших государств. Мы предлагали Ирану создать совместную следственную группу. Настаивали на проведении совместных следственных действий с участием украинских и иранских следователей и прокуроров. Пока данные ими обещания остались на бумаге,
– отметил Енин.
Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала
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