Тегеран до сих пор не передал Украине проект технического отчета о причинах крушения самолета МАУ. Ранее в СМИ появилась информация, что иранская сторона таки направила документацию Киеву.

Иран обещает предоставить отчет до конца года

Произошло недоразумение, ведь говорилось только о видеоконференции, на которой страны обсудили расследование крушения. А отчета как не было – так и нет. Об этом сообщил заместитель министра Евгений Енин в интервью BBC News.

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Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца этого года. Мы слышим эти обещания уже два месяца,

– отметил Енин.

В отчете должны быть все технические характеристики события

Окончательный проект отчета должен содержать информацию о всех технических характеристиках самолета, действий пилотов, а также рассказать, как проходило взаимодействие специалистов аэропорта Тегерана и тех лиц, которые отвечают за систему противоракетной обороны страны.

В украинском дипведомствое говорят, отношения с Ираном по расследованию крушения – далеко не самые лучшие.

Мы вынуждены констатировать недостаток доверия в отношениях наших государств. Мы предлагали Ирану создать совместную следственную группу. Настаивали на проведении совместных следственных действий с участием украинских и иранских следователей и прокуроров. Пока данные ими обещания остались на бумаге,

– отметил Енин.

Обратите внимание! На прошлой неделе иранские СМИ сообщили, что Тегеран завершил расследование и передал проект отчета Киеву. Окончательная версия трагедии – самолет потерпел катастрофу из-за человеческого фактора. В Украине опровергли информацию о получении документации.



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