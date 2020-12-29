Тегеран досі не передав Україні проєкту технічного звіту щодо причин авіатрощі літака МАУ. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що іранська сторона таки направила документацію Києву.

Іран обіцяє надати звіт до кінця року

Сталось непорозуміння, адже мовилось лише про відеоконференцію, на якій країни обговорили розслідування авіатрощі. А звіту як не було – так і немає. Про це повідомив заступник міністра Євген Єнін в інтерв'ю BBC News.

До теми Збиття літака МАУ в Ірані: Канада оприлюднила звіт про катастрофу

Українській стороні не надходив проєкт технічного звіту, підготовлений Іраном. Він обіцяє зробити це до кінця цього року. Ми чуємо ці обіцянки вже два місяці,

– зазначив Єнін.

У звіті мають бути усі технічні характеристики події

Остаточний проєкт звіту має містити інформацію щодо усіх технічних характеристик літака, дій пілотів, а також розповісти, як відбувалась взаємодія фахівців аеропорту Тегерана та тих осіб, які відповідають за систему протиракетної оборони країни.

В українському дипвідомстві кажуть, відносини з Іраном щодо розслідування авіатрощі – далеко не найкращі.

Ми змушені констатувати брак довіри у відносинах наших держав. Ми пропонували Ірану створити спільну слідчу групу. Наполягали на проведенні спільних слідчих дій за участю українських та іранських слідчих та прокурорів. Поки що дані ними обіцянки лишилися на папері,

– зауважив Єнін.

Зверніть увагу! Минулого тижня іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран завершив розслідування і передав проєкт звіту Києву. Остаточна версія трагедії – літак зазнав катастрофи через людський фактор. В Україні спростували інформацію про отримання документації.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ / Інфографіка 24 каналу