Его негативные комментарии раскритиковало Министерство иностранных дел Украины, обратив внимание на внутренние проблемы Словакии, сообщает 24 Канал.

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Как отреагировали в МИД на заявления Фицо

Украинское дипломатическое ведомство объяснило, что Роберт Фицо прибегнул к поиску внешних врагов и нашел их в Украине на фоне снижения доверия среди словацкого общества и протестов против его пророссийского курса.

Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало,

– говорится в комментарии МИД.

Там отметили, что украинская сторона неоднократно предупреждала об опасности пророссийской политики руководства Словакии. Из-за этого, по мнению МИД, премьер и часть парламента страны "отравились российской пропагандой".

В министерстве говорят, что руководство Словакии прекратило "различать черное и белое", а сейчас уже начали называть лидеров соседних дружественных демократий "врагами".

"Уверены, что такая позиция и политика Роберта Фицо идет вразрез с выбором народа Словакии быть неотъемлемой частью Европейского сообщества". – резюмировали в украинском ведомстве.

Напомним, недавно Фицо прокомментировал последнее заявление Владимира Зеленского о возможном транзите газа из Азербайджана в европейские государства. Премьер-министр Словакии назвал украинского президента "врагом" его страны.