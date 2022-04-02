О чем солгал Медведев

В МИД Украины заявил, что в заявлении Медведева есть ряд фактологических ошибок. Украинское ведомство подчеркнуло, что это сознательная манипуляция.

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Первым делом, в 2020 году Россия только из ЕС, США и Канады импортировала пищевой и аграрной продукции на сумму по меньшей мере в 6,82 миллиарда долларов.

Как говорится в заявлении МИД, заместитель председателя Совбеза России считает, что это "ничего".

Медведев сказал, что Россия находится на уровне с Китаем и Индией по объемам производства зерна. Он забыл сказать, что РФ превосходят не только эти страны, но и США, ЕС и Бразилия;

Россия угрожает осуществлять экспорт только в дружественные страны и отказаться от торговли с так называемыми "недружественными".

Если Россия перенаправит свои товарные потоки из одних стран в другие, это никоим образом не отразится на мировом балансе зерновых и насыщенности рынков,

– заявили в украинском МИД.

Россия официально назвала продовольствие оружием

Медведев также сказал, что российская продовольствие – "наше тихое оружие". В МИД Украины обратили внимание, что официальный представитель России откровенно называл экспорт продовольствия оружием.

Фактически, подтверждая статус РФ как страны-агрессора не только в военном и энергетическом, но и в продовольственном измерении,

говорится в сообщении.

Поэтому в МИД поставили под вопрос целесообразность членства России в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.