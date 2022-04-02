Про що збрехав Медведєв

У МЗС України заявив, що у заяві Медведєва є ряд фактологічних помилок. Українське відомство наголосило, що це свідома маніпуляція.

До теми Назад у СРСР: Медведєв пропонує повністю заборонити імпорт продуктів з "недружніх" країн у Росію

Перша за все, у 2020 році Росія тільки з ЄС, США та Канади імпортувала харчової та аграрної продукції на суму щонайменше у 6,82 мільярда доларів.

Як йдеться у заяві МЗС, заступник голови Ради Безпеки Росії вважає, що це "нічого".

Медведєв сказав, що Росія на рівні з Китаєм та Індією за обсягами виробництва зерна. Та він забув сказати, що РФ перевершують не тільки ці країни, але і США, ЄС та Бразилія;

Росія погрожує здійснювати експорт тільки до дружніх країн і відмовитися від торгівлі з так званими "недружніми".

Якщо Росія перенаправить свої товарні потоки з одних країн до інших, це жодним чином не вплине на світовий баланс зернових і насиченість ринків,

– заявили в українському МЗС.

Росія офіційно назвала продовольство зброєю

Медведєв також сказав, що російське продовольство – "наша тиха зброя". У МЗС України звернули увагу, що офіційний представник Росії відверто називав експорт продовольства зброєю.

Фактично, підтверджуючи статус РФ як країни-агресора не лише у військовому та енергетичному, але і в продовольчому вимірі,

– йдеться у повідомленні.

Через це в МЗС поставили під питання доцільність членства Росії у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН.

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