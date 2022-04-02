Про що збрехав Медведєв
У МЗС України заявив, що у заяві Медведєва є ряд фактологічних помилок. Українське відомство наголосило, що це свідома маніпуляція.
До теми Назад у СРСР: Медведєв пропонує повністю заборонити імпорт продуктів з "недружніх" країн у Росію
Перша за все, у 2020 році Росія тільки з ЄС, США та Канади імпортувала харчової та аграрної продукції на суму щонайменше у 6,82 мільярда доларів.
Як йдеться у заяві МЗС, заступник голови Ради Безпеки Росії вважає, що це "нічого".
Медведєв сказав, що Росія на рівні з Китаєм та Індією за обсягами виробництва зерна. Та він забув сказати, що РФ перевершують не тільки ці країни, але і США, ЄС та Бразилія;
Росія погрожує здійснювати експорт тільки до дружніх країн і відмовитися від торгівлі з так званими "недружніми".
Якщо Росія перенаправить свої товарні потоки з одних країн до інших, це жодним чином не вплине на світовий баланс зернових і насиченість ринків,
– заявили в українському МЗС.
Росія офіційно назвала продовольство зброєю
Медведєв також сказав, що російське продовольство – "наша тиха зброя". У МЗС України звернули увагу, що офіційний представник Росії відверто називав експорт продовольства зброєю.
Фактично, підтверджуючи статус РФ як країни-агресора не лише у військовому та енергетичному, але і в продовольчому вимірі,
– йдеться у повідомленні.
Через це в МЗС поставили під питання доцільність членства Росії у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН.
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