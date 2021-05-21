Речь идет об упоминании 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое сделают в ОБСЕ. Посол Португалии заверил, что распространение правды о преступлениях прошлого и современности, а также чествования жертв является важным.

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Детали встречи в МИД

Португалия сейчас председательствует в Евросоюзе. Поэтому заместитель главы МИД Эмине Джапарова обсудила с послом Машаду позиции Лиссабона относительно заявления ЕС в ОБСЕ по вопросу нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Эмине Джапарова рассказала, что:

сейчас в худших традициях Советского Союза Россия продолжает репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму, нарушая права человека;

надеется и в дальнейшем на сознательность Португалии о важности надлежащего чествования Евросоюзом жертв советского тоталитарного режима и современности, а также острое осуждение таких преступлений.

поблагодарила иностранных партнеров, которые озвучили заявления по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа из Крыма.

Она также заверила, что мы не должны забывать уроков прошлого, в частности о депортации крымских татар сталинским режимом 77 лет назад. Зато посол заявил, что Португалия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Почему возник инцидент

20 мая корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк написал в твиттере, что Португалия заблокировала память 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано в ОБСЕ.

Реакция главы Меджлиса

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в предыдущих заявлениях ЕС накануне 18 мая всегда указывали на трагические события 18 – 20 мая 1944 года.

Чубаров выразил сожаление из-за разногласий, которые произошли при подготовке заявления и призвал государства-члены ЕС следовать резолюции Европейского парламента, которая осуждает агрессию и преступления против человечества и массовые нарушения прав человека, совершенные нацистским, коммунистическим и другими тоталитарными режимами

Также глава Меджлиса вспомнил, что в условиях российской оккупации Крыма лишь объединением усилий Украины и международного общества можно отвести новую беду от крымскотатарского народа и избежать повторения геноцида 1944 года.

Обратите внимание! Со времени оккупации Крыма чуть ли не каждый день фиксируют новые факты нарушения прав и свобод граждан Россией. Почти 2 миллиона граждан Украины оказались заложниками российского авторитаризма. Им насильно выдали паспорта граждан России, также они были вынуждены жить по законам государства-оккупанта.