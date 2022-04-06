Как сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это стало ответом на заявления об установлении тоталитарных режимов.

Важно Венгрия – член НАТО и ЕС, и нужна нам для принятия решений в этих организациях – Кулеба

Глава МИД подчеркнул, что Венгрия осуждает военную агрессию России и поддерживает суверенитет Украины.

Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и жалости к воле венгерского народа неприемлемы! Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и принять к сведению волю венгерского народа. Для того чтобы сделать это ясным и понятным, мы пригласили посла Украины в Будапеште в МИД,

– написал он.

Сийярто сказал, что Венгрия и так сделала многое, в частности:

приняла сотни тысяч беженцев из Украины;

доставляет сотни тонн продовольствия и прочей помощи.

Он подчеркнул, что безопасность Венгрии и венгерского народа имеет первостепенное значение, добавив, что война не их, поэтому венгры хотят оставаться в стороне.

"Мы не хотим рисковать миром и безопасностью венгерского народа, поэтому мы не будем поставлять оружие и не будем голосовать за энергетические санкции. По всем этим вопросам венгерский народ четко выразил свое мнение в воскресенье и принял ясное решение. Я думаю, что все было достаточно ясно и понятно", – добавил глава МИД.

Сийярто выразил понимание, что у украинцев был бы другой интерес, и он не собирается с ними спорить.

"У них на первом месте интересы украинцев, а у нас на первом месте интересы венгерского народа. Однако мы не можем обойти вниманием одну вещь: никто не может позволить себе квалифицировать демократическое решение венгерского народа", – подчеркнул министр.

Что этому предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия не была союзником Украины. И то, что Виктор Орбан стал премьер-министром страны, не защитит его. Якобы ему придется выбирать между Россией и Европой, ведь Венгрия – часть ЕС.

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