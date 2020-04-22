МИД будет заниматься наполнением Википедии об Украине

МИД Украины и ОО "Викимедиа Украина" планируют запустить совместные проекты, чтобы привлечь как можно больше людей к наполнению Википедии об Украине. Таким образом, в ведомстве планируют бороться с засильем дезинформации.

Речь идет не только про украиноязычный сегмент, но и о других языках. О старте проекта сообщила пресс-служба МИД.

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Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте – крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из Википедии ежедневно становятся источником информации для миллионов людей во всем мире. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной,

– заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Первый этап проекта – онлайн марафон "Месяц украинской дипломатии", который начнется в мае. Исправлять пробелы будут в статьях про:

российскую агрессию по Украине;

интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО;

отношения с другими странами;

деятельность Украины в международных организациях.

К кампании приобщат и украинских дипломатов. Они будут организовывать наполнение Википедии на языках их страны пребывания.

Эти проекты станут продолжением кампании МИД CorrectUA. Ранее эта инициатива министерства была посвящена корректировке написания украинских названий городов, например, KyivNotKiev, Odesa, Lviv.