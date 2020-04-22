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      МЗС опікуватиметься наповненням Вікіпедії про Україну

      - Читать новость на русском
      До наповнення Вікіпедії залучать дипломатів / Детектор медіа

      МЗС України та ГО "Вікімедіа Україна" планують запустити спільні проєкти, щоб залучити якомога більше людей до наповнення Вікіпедії інформацією про Україну. Таким чином, у відомстві планують боротись з засиллям дезінформації.

      Йдеться не лише україномовний сегмент, а й про інші мови. Про старт проєкту повідомила пресслужба МЗС.

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      Разом із партнерами ми розпочинаємо боротьбу з дезінформацією у важливому сегменті – найбільшій у світі енциклопедії. Статті з Вікіпедії щодня стають джерелом інформації для мільйонів людей у всьому світі. Тому дуже важливо, щоб інформація про Україну в цій енциклопедії була максимально об'єктивною та достовірною,
      – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

      Перший етап проєкту – онлайн марафон "Місяць української дипломатії", який розпочнеться у травні. Виправлятимуть прогалини у статтях про:

      • російську агресію щодо України;
      • інтеграцію України до Євросоюзу та НАТО;
      • відносини з іншими країнами;
      • діяльність України в міжнародних організаціях.

      До кампанії долучать і українських дипломатів. Вони організовуватимуть наповнення Вікіпедії мовами їхньої країни перебування.

      Ці проєкти стануть продовженням кампанії МЗС CorrectUA. Раніше ця ініціатива міністерства була присвячена коригуванню написання українських назв міст, наприклад, KyivNotKiev, Odesa, Lviv.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Wikipedia Дмитро Кулеба – новини МЗС України Інтернет
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