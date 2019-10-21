МИД Германии выступает против признания Голодомора геноцидом украинцев

Немецкое Министерство иностранных дел требует отклонения петиции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Впрочем, такую позицию не поддерживают в Бундестаге. Депутат от правящего "Христианско-демократического союза" Арнольд Фаатц даже сравнил Голодомор с преступлениями режима Гитлера.

Отказ от признания Голодомора геноцидом, как это сделали многие цивилизованные страны – это неуклюжий способ отмежеваться от этого вопроса, заявил Фаатц в комментарии изданию "DW".

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По его словам, немецкое МИД хочет отмены петиции о признании Голодомора геноцидом украинцев по нескольким причинам со странным обоснованием:

само понятие геноцида не было определенным до 1951 года;

кроме украинцев, от Голодомора также пострадали люди в России и на Кавказе.

Я считаю такую агрументацию довольно опасной. Ведь тогда вскоре нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который также состоялся до определения этого понятия, соответствующим образом переоценили. Ведь это также произошло до 1951 года,

– заявил политик.

Кроме того, по его словам, такое решение МИД ошибочно еще и потому, что оно значит стать на колени перед Россией. Мол, вполне очевидно, что сейчас никто не хочет идти с Россией на новые конфронтации.

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"Можно ожидать, что петиционной комитет не передаст петицию в МИД с просьбами воплотить ее в жизнь, а отклонит ее. Я считаю это неправильным. Коллеги, которые считают так же, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы голосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом", – подчеркнул Арнольд Фаатц.

Резюмируя, он подчеркнул, что, скорее всего, этот вопрос будет проработан в комитете немецкого Бундестага уже до конца этого года.

Какой будет процедура рассмотрения петиции о Голодоморе?Петиционной комитет Бундестага должен принять решение об отклонении или учете петиции, призывающей признать Голодомор геноцидом украинцев. После принятия решения о нем должен быть уведомлен парламент, который должен отклонить или одобрить это решение.



По словам Фаатца, скорее всего комитет отклонит петицию, набравшую необходимое количество голосов, аргументируя это тем, что в 1932-1933 годах в Украине все было ужасно, но понятие геноцида в этом случае использовать нельзя.



Как страны уже признали Голодомор геноцидом украинцев / инфографика 24 канала