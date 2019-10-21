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      МЗС Німеччини виступає проти визнання Голодомору геноцидом українців

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      У Німеччині можуть відхилити петицію про визнання Голодомору геноцидом українців
      У Німеччині можуть відхилити петицію про визнання Голодомору геноцидом українців / pereyaslav-eparchia.kiev.ua

      Німецьке Міністерство закордонних справ вимагає відхилення петиції про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців. Втім таку позицію не підтримують у Бундестазі. Депутат від правлячого "Християнсько-демократичного союзу" Арнольд Фаатц навіть порівняв Голодомор зі злочинами режиму Гітлера.

      Відмова від визнання Голодомору геноцидом, як це зробили багато цивілізованих країн – це незграбний спосіб відмежуватися від цього питання, заявив Фаатц у коментарі виданню "DW".

      До слова: Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу

      За його словами, німецьке МЗС хочуть скасування петиції про визнання Голодомору геноцидом українців через декілька причин з дивним обґрунтуванням:

      • саме поняття геноциду не було визначеним до 1951 року;
      • окрім українців, від Голодомору також постраждали люди в Росії та на Кавказі.

      Я вважаю таку агрументацію доволі небезпечною. Адже тоді незабаром нацисти почнуть вимагати, аби гітлерівський геноцид, який так само відбувся до визначення цього поняття, відповідним чином переоцінили. Адже це так само відбулося до 1951 року,
      – заявив політик.

      Крім того, з його слів, таке рішення МЗС є хибним ще й тому, що воно означає стати на коліна перед Росією. Мовляв, цілком очевидно, що нині ніхто не хоче йти з Росією на нові конфронтації.

      Це варто побачити: Як Голодомор та злочини Сталіна показали у кінострічці "Ціна правди": мережу приголомшив трейлер

      "Можна очікувати, що петиційний комітет не передасть петицію до МЗС із проханнями втілити її у життя, а відхилить її. Я вважаю це неправильним. Колеги, які вважають так само, найімовірніше, подадуть заявку на те, щоб голосувати за цю петицію в Бундестазі окремим пунктом", – підкреслив Арнольд Фаатц.

      Резюмуючи, він підкреслив, що, найімовірніше, це питання буде опрацьоване у комітеті німецького Бундестагу вже до кінця цього року.

      Якою буде процедура розгляду петиції про Голодомор?Петиційний комітет Бундестагу має ухвалити рішення про відхилення або врахування петиції, яка закликає визнати Голодомор геноцидом українців. Після ухвалення рішення про нього має бути повідомлено парламенту, який опісля повинен відхилити або затвердити це рішення.

      За словами Фаатца, найімовірніше комітет відхилить петицію, що набрала необхідну кількість голосів, аргументуючи це тим, що у 1932-1933 роках в Україні все було жахливо, але поняття геноциду у цьому випадку використовувати не можна.

      Які країни визнали Голодомор геноцидом українців
      Як країни вже визнали Голодомор геноцидом українців / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Голодомор СРСР
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