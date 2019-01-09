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      МИД не рекомендует украинцам посещать Австрию: названа причина

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      МИД не рекомендует украинцам посещать Австрию из-за угрозы схода лавин
      МИД не рекомендует украинцам посещать Австрию из-за угрозы схода лавин / Фото из открытых источников

      Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездки в Австрию, потому что там в Альпах существует значительная угроза схода лавин.

      Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД.

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      В связи с угрозой схода лавин в некоторых горных районах Австрии – федеральных землях Тироль и Зальцбург Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных районов до стабилизации ситуации,
      – говорится в сообщении.

      В ведомстве добавили, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, украинцам следует обращаться на "горячую телефонную линию" Посольства Украины в Республике Австрия – +431 479 7172 52.


      Как спастись во время схода снежной лавины

      К слову, сильные снегопады в Европе все чаще провоцируют сход лавин в немецких, австрийских и итальянских Альпах. Так, 5 и 6 января в горах погибли семеро туристов.

      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Австрия
      Источник: 24 Канал
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