МИД не рекомендует украинцам посещать Австрию: названа причина

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездки в Австрию, потому что там в Альпах существует значительная угроза схода лавин.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД.

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В связи с угрозой схода лавин в некоторых горных районах Австрии – федеральных землях Тироль и Зальцбург – Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных районов до стабилизации ситуации,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, украинцам следует обращаться на "горячую телефонную линию" Посольства Украины в Республике Австрия – +431 479 7172 52.



Как спастись во время схода снежной лавины

К слову, сильные снегопады в Европе все чаще провоцируют сход лавин в немецких, австрийских и итальянских Альпах. Так, 5 и 6 января в горах погибли семеро туристов.