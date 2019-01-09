МЗС не рекомендує українцям відвідувати Австрію: названо причину

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздки до Австрії, тому що там в Альпах існує значна загроза сходження лавин.

Про це йдеться у повідомленні департамента консульської служби МЗС.

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У зв'язку із загрозою сходу лавин у деяких гірських районах Австрії – федеральних земліях Тіроль і Зальцбург, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від відвідування зазначених районів до стабілізації ситуації,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, українцям варто звертатися на "гарячу телефонну лінію" Посольства України в Республіці Австрія – +431 479 7172 52.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини

До слова, сильні снігопади у Європі все частіше провокують сходження лавин в німецьких, австрійських та італійських Альпах. Так, 5 і 6 січня в горах загинули семеро туристів.