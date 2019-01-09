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      МЗС не рекомендує українцям відвідувати Австрію: названо причину

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      МЗС не рекомендує українцям відвідувати Австрію через загрозу сходження лавин
      МЗС не рекомендує українцям відвідувати Австрію через загрозу сходження лавин / Фото з відкритих джерел

      Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздки до Австрії, тому що там в Альпах існує значна загроза сходження лавин.

      Про це йдеться у повідомленні департамента консульської служби МЗС.

      Читайте також: Що робити, аби не потрапити у снігову пастку в горах: поради та застереження від ДСНС

      У зв'язку із загрозою сходу лавин у деяких гірських районах Австрії – федеральних земліях Тіроль і Зальцбург, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від відвідування зазначених районів до стабілізації ситуації,
      – йдеться в повідомленні.

      У відомстві додали, що у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, українцям варто звертатися на "гарячу телефонну лінію" Посольства України в Республіці Австрія – +431 479 7172 52.


      Як врятуватись під час сходження снігової лавини

      До слова, сильні снігопади у Європі все частіше провокують сходження лавин в німецьких, австрійських та італійських Альпах. Так, 5 і 6 січня в горах загинули семеро туристів.

      Теги: Новини України Новини політики Австрія МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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