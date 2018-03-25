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МИД Польши сделало громкое заявление об украинских героях

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Бартош Цихоцкий
Бартош Цихоцкий / polradio.pl

Польша не хочет "выбирать героев" для Украины и влиять на содержание украинских учебников по истории.

Об этом сообщает Wpolityce со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого.

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Мысль о том, что Варшава намерена выбирать героев Украины или влиять на содержание украинских учебников по истории, полностью неоправдана,
– заявил Цихоцкий.

Он также отметил, что Варшава "не согласится с потерей права на погребение" поляков. Он также подчеркнул, что Киев не был заинтересован в создании комиссии по историко-правовому диалогу и в эксгумации польских захоронений.

Напомним, 26 января появилась информация, что Сейм Польши поддержал закон о запрете пропаганды в Польше идеологии украинских националистов.

Закон об уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов касается только тех, кто публично отрицает эти события, и не касается исследователей. Согласно законопроекту, за использование выражения "польские лагеря смерти" будет грозить штраф или лишение свободы на три года.

Теги: Новости Украины Новости политики История Новости Польши
Источник: 24 Канал
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