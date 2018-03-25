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У МЗС Польщі зробили гучну заяву про українських героїв

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Бартош Ціхоцький
Бартош Ціхоцький / polradio.pl

Польща не прагне "обирати героїв" для України і впливати на зміст українських підручників з історії.

Про це повідомляє Wpolityce з посиланням на слова заступника міністра закордонних справ Польщі Бартоша Ціхоцького.

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Думка про те, що Варшава має намір обирати героїв України або впливати на зміст українських підручників з історії, є повністю невиправданою,
– заявив Ціхоцький.

Він також зазначив, що Варшава "не погодиться з втратою права на поховання" поляків. Він також підкреслив, що Київ не був зацікавлений у створенні комісії щодо історико-правового діалогу та в ексгумації польських поховань.

Нагадаємо, 26 січня з’явилась інформація, що Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів.

Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки.

Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Історія
Джерело: 24 Канал
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