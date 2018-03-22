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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Україна може скасувати заборону на ексгумацію польських поховань: у МЗС назвали умову

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Україна може скасувати заборону на ексгумацію польських поховань
Україна може скасувати заборону на ексгумацію польських поховань / Фото з відкритих джерел

Україна готова до вирішення питання про зняття заборони на ексгумацію останків польських жертв конфліктів у діалозі з польською стороною, проте під час вирішення цього питання мають враховуватися інтереси обох сторін.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає "Укрінформ".

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Шанси (скасування заборони на ексгумації – "24") є, причому досить великі. Це питання діалогу, і пан віце-прем'єр Розенко, який був у Польщі, тепер очікує на візит пана віце-прем'єр-міністра Глінського для того, щоб це питання вирішувати у двосторонньому форматі, але з урахуванням інтересів обох сторін,
– заявив Боднар.

Чиновник нагадав, що першопричиною заборони на ексгумацію останків польських жертв конфліктів було знищення українських пам'ятників на території Польщі.

"Тому ми чекаємо так само на певні кроки з польського боку. Буде рух в одному напрямку, буде рух і в іншому напрямку, немає питань", – сказав дипломат.

Боднар наголосив, що Україна має з Польщею "дуже предметну практичну і надзвичайно результативну співпрацю".

"У нас дуже багато позитивів, але (ЗМІ – "24") про них не хочуть говорити, тому що зараз цікаве питання ексгумації. Це насправді сімнадцяте чи двадцяте питання у порядку денному двосторонніх відносин", – підсумував Боднар.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький заявив, що Україна має безумовно скасувати заборону на проведення робіт із пошуку й ексгумації похованих на території України поляків.

Теги: Історія Новини України Новини Польщі МЗС України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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