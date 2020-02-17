МИД РФ предупреждает россиян о возможном "преследовании американскими правоохранителями"

В Министерстве иностранных дел РФ предупреждают россиян об угрозе со стороны США. Якобы жителей России, выезжающих за границу, могут преследовать "американские правоохранители". Угроза существует как в самих Соединенных Штатах, так и по запросам их власти в третьих странах.

Сообщение с предостережением появилось на сайте МИД РФ.

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Обращаем внимание граждан Российской Федерации на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами,

– говорится в сообщении.

Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их власти в третьих странах.

Власти России утверждают, что с 2008 года зафиксировали 53 случая ареста россиян на территории третьих государств по запросу США. В частности, 6 из них произошли в 2019 году. По мнению российских дипломатов, американская юстиция предвзято относится к россиянам и применяет к ним правовой беспредел. Однако Россия прилагает все усилия, для "помощи оказавшимся в беде соотечественникам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения на Родину".

Поэтому в ведомстве рекомендуют россиянам учесть все возможные риски, планируя поездку в США. А также в страны, которые сотрудничают с ними.

Обратите внимание! 3 февраля США ввели санкции против 3 российских организаций. Ограничения ввели по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Под санкции попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие ".