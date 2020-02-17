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      МЗС РФ попереджає росіян про можливе "переслідування американськими правоохоронцями"

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      МЗС РФ попереджає росіян про можливе переслідування Сполученими Штатами / prm.ua

      У Міністерстві закордонних справ РФ попереджають росіян про загрозу з боку США. Начебто жителів Росії, які виїжджають за кордон, можуть переслідувати "американські правоохоронці". Загроза існує як у самих Сполучених Штатах, так і за запитами їхньої влади в третіх країнах.

      Повідомлення зі застереженням з’явилося на сайті МЗС РФ.

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      Звертаємо увагу громадян Російської Федерації на загрозу піддатися переслідуванню американськими правоохоронними органами й спеціальними службами,
      – йдеться в повідомленні.

      Така небезпека існує як в самих США, так і за запитами їхньої влади в третіх країнах.

      Влада Росії стверджує, що від 2008 року зафіксувала 53 випадки арешту росіян на території третіх держав за запитом США. Зокрема, 6 з них сталися у 2019 році. На думку російських дипломатів, американська юстиція упереджено ставиться до росіян та застосовує щодо них правове свавілля. Однак Росія докладає всіх зусиль, щоб "допомогти землякам, що опинилися в біді, забезпечити їхні законні права та якнайшвидше повернути їх на батьківщину".

      Тому у відомстві рекомендують росіянам врахувати усі можливі ризики, плануючи поїздку у США. А також до країн, що співпрацюють з ними.

      Зверніть увагу! 3 лютого США ввели санкції проти 3 російських організацій. Обмеження ввели за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення. Під санкції потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Арешт Подорожі Новини США Новини Росії Новини політики
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