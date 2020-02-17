МЗС РФ попереджає росіян про можливе "переслідування американськими правоохоронцями"

У Міністерстві закордонних справ РФ попереджають росіян про загрозу з боку США. Начебто жителів Росії, які виїжджають за кордон, можуть переслідувати "американські правоохоронці". Загроза існує як у самих Сполучених Штатах, так і за запитами їхньої влади в третіх країнах.

Повідомлення зі застереженням з’явилося на сайті МЗС РФ.

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Звертаємо увагу громадян Російської Федерації на загрозу піддатися переслідуванню американськими правоохоронними органами й спеціальними службами,

– йдеться в повідомленні.

Така небезпека існує як в самих США, так і за запитами їхньої влади в третіх країнах.

Влада Росії стверджує, що від 2008 року зафіксувала 53 випадки арешту росіян на території третіх держав за запитом США. Зокрема, 6 з них сталися у 2019 році. На думку російських дипломатів, американська юстиція упереджено ставиться до росіян та застосовує щодо них правове свавілля. Однак Росія докладає всіх зусиль, щоб "допомогти землякам, що опинилися в біді, забезпечити їхні законні права та якнайшвидше повернути їх на батьківщину".

Тому у відомстві рекомендують росіянам врахувати усі можливі ризики, плануючи поїздку у США. А також до країн, що співпрацюють з ними.

Зверніть увагу! 3 лютого США ввели санкції проти 3 російських організацій. Обмеження ввели за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення. Під санкції потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ "Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".