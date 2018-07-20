МИД Украины вызвал посла Италии после скандального заявления по поводу аннексии Крыма

В понедельник, 23 июля, представители Министерства иностранных дел Украины встретятся с послом Италии после заявления главы ВМС Маттео Сальвини, который сказал, что аннексия Крыма Россией была законной.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

Читайте также: Ирина Геращенко прокомментировала заявление главы МВД Италии по Крыму

"Мы реагируем. В понедельник мы будем встречаться с итальянским послом. Он очень приятный человек. Я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков, особенно учитывая то, что этот политик ездил в Крым и только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с господином Путиным", – отметила заместитель министра иностранных дел Украины.

По ее словам, в Украине вызывает обеспокоенность рост рейтинга политической силы Сальвини – ультраправой партии "Лига".



"Это действительно напрягает. Даже больше, чем любые его заявления", – подчеркнула Зеркаль.

Она добавила, что когда они выиграли выборы, у них рейтинг был примерно около 15%, сейчас у них рейтинг поддержки более 30 % после всех заявлений по мигрантам. После того, как они не пустили корабли с мигрантами в свои порты.