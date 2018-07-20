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МЗС України викликало посла Італії після скандальної заяви щодо анексії Криму

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МЗС України викликало посла Італії після скандальної заяви щодо анексії Криму
МЗС України викликало посла Італії після скандальної заяви щодо анексії Криму / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 23 липня, представники Міністерства закордонних справ України зустрінуться з послом Італії після заяви глави ВМС Маттео Сальвіні, який сказав, що анексія Криму Росією була законною.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила заступниця міністра закордонних справ України Лана Зеркаль.

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"Ми реагуємо. У понеділок ми будемо зустрічатися з італійським послом. Він дуже приємна людина. Я розумію, що він не може відповідати за слова своїх політиків, особливо зважаючи на те, що цей політик їздив у Крим і щойно повернувся з Москви, де, за наявною у нас інформацією, зустрічався з паном Путіним", – зазначила заступниця міністра закордонних справ України.

За її словами, в України викликає занепокоєння зростання рейтингу політичної сили Сальвіні – ультраправої партії "Ліга".

"Це дійсно напружує. Навіть більше, ніж будь-які його заяви", – наголосила Зеркаль. 

Вона додала, що коли вони виграли вибори, у них рейтинг був приблизно біля 15%, зараз у них рейтинг підтримки понад 30 % після всіх заяв по мігрантах. Після того, як вони не пустили кораблі з мігрантами у свої порти.

Теги: Новини України Новини політики МЗС України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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