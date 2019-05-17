МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон о языке
Верховная Рада Украины 25 апреля приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Однако в Венгрии негативно отреагировали на такое решение украинских политиков.
Министерство иностранных дел Венгрии обнародовало заявление о подписании президентом Украины Петром Порошенко закона "О функционировании украинского языка как государственного". Об этом сообщило издание "Радио свобода".
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Венгерские дипломаты заявили, что закон "соответствует духу Петра Порошенко". Они также надеются, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" относительно венгерского нацменьшинства в Украине.
Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружеских отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт для этого,
– сообщили в МИД Венгрии.
В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "ущемляет права национальных меньшинств, так как отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".
Что предусматривает закон об украинском языке как государственном: инфографика 24 канала:
Какие штрафы предусмотрены за нарушение закона о языке:
В делопроизводстве и правоохранительных органах предусмотрен штраф от 3400 до 6800 гривен
В сфере культуры, образования, рекламы– штраф от 3400 до 6800 гривен.
В печатных СМИ – штраф от 6800 до 8500 гривен.
В сферах публичного общения – штраф от 3400 – 5100 гривен.
На телевидении или радио – штраф от 8500 до 10200 гривен
В предоставлении информации в сфере услуг – от 5100 – 6800 гривен.
Публичное унижение или неуважение к государственному языку – штраф 850 гривен.
В других случаях предусмотрен штраф размером от 3400 до 5100 гривен. Однако если нарушение произошло впервые, можно отделаться лишь предупреждением. Если же кто-то нарушит закон во второй раз за год, то штраф составит уже 8500 – 11900 гривен.