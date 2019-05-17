МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон о языке

Верховная Рада Украины 25 апреля приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Однако в Венгрии негативно отреагировали на такое решение украинских политиков.

Министерство иностранных дел Венгрии обнародовало заявление о подписании президентом Украины Петром Порошенко закона "О функционировании украинского языка как государственного". Об этом сообщило издание "Радио свобода".

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Венгерские дипломаты заявили, что закон "соответствует духу Петра Порошенко". Они также надеются, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" относительно венгерского нацменьшинства в Украине.

Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружеских отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт для этого,

– сообщили в МИД Венгрии.

В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "ущемляет права национальных меньшинств, так как отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".

Что предусматривает закон об украинском языке как государственном: инфографика 24 канала: