МИД обратился к украинцам, желающим вернуться в Украину после незаконной депортации. Для этого следует сообщить свои данные в ближайшее посольство Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда.

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Контакты посольств Украины

Посольство Украины в Эстонию

номера телефонов: +372 6015 835, +372 5887 4477

электронная почта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Латвии

номера телефонов: +371 2923 9262, +371 6733 2956

электронная почта: emb_lv@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Белоруссии

номера телефонов: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

электронная почта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Грузии

номера телефонов: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

электронная почта: emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Азербайджане

номера телефонов: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

электронная почта: emb_az@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Казахстане

номера телефонов: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Финляндии.

номера телефонов: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

электронная почта: emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Китае

номера телефонов: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

электронная почта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Армении

номера телефонов: +374 1025 6541, +374 7710 0273

электронная почта: emb_am@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Литве

номера телефонов: +370 5233 0782, +370 6555 0194

электронная почта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Польше

номера телефонов: +48 698 608 837

электронная почта: consul_pl@mfa.gov.ua

Консульство Украины в Гданьске

номера телефонов: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

электронная почта: gc_plg@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Турции

номера телефонов: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

электронная почта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua