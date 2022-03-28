МЗС звернулося до українців, які хочуть повернутися до України після незаконної депортації. Для цього слід повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.

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Контакти посольств України

Посольство України в Естонії

номери телефонів: +372 6015 835, +372 5887 4477

електронна пошта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Посольство України в Латвії

номери телефонів: +371 2923 9262, +371 6733 2956

електронна пошта: emb_lv@mfa.gov.ua

Посольство України в Білорусі

номери телефонів: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

електронна пошта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

Посольство України в Грузії

номери телефонів: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

електронна пошта: emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство України в Азербайджані

номери телефонів: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

електронна пошта: emb_az@mfa.gov.ua

Посольство України в Казахстані

номери телефонів: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

електронна пошта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

Посольство України у Фінляндіії

номери телефонів: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

електронна пошта: emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство України у Китаї

номери телефонів: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

електронна пошта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

Посольство України у Вірменії

номери телефонів: +374 1025 6541, +374 7710 0273

електронна пошта: emb_am@mfa.gov.ua

Посольство України в Литві

номери телефонів: +370 5233 0782, +370 6555 0194

електронна пошта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

Посольство України в Польщі

номери телефонів: +48 698 608 837

електронна пошта: consul_pl@mfa.gov.ua

Консульство України в Гданську

номери телефонів: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

електронна пошта: gc_plg@mfa.gov.ua

Посольство України в Туреччині

номери телефонів: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

електронна пошта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

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