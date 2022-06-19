Кулеба опубликовал сообщение, посвященное Дню отца. Министр отметил, что счастливый папа 2 детей – Люба и Егора.

Тем временем "Русский McDonald's" украл логотип у португальского производителя кормов для животных.

Глава МИД говорит, что его дети любят McDonald's

Как каждый родитель, я знаю один "беспроигрышный" вариант, как сделать детей счастливыми: заказать доставку из Макдо. Я люблю готовить дома, но МакДо – это отдельный ритуал для детей,

– отметил Кулеба.

Министр напомнил, что с началом полномасштабного вторжения, как и многие другие, компания McDonald's прекратила работу своих ресторанов на украинской территории. Причина – соображения безопасности для работников.

МИД держит связь с офисом компании

В МИД Украины считают, что рестораны вполне могут возобновить работу в Украине, поэтому убеждают их возвращаться. Еще несколько недель назад представители министерства установили связь сначала с украинским офисом McDonald's, а затем и со штаб-квартирой.

Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДо является одним из самых известных американских брендов. Процесс двигается,

– заверил министр.

Кулеба пожелал каждому отцу вскоре провести семейный ритуал и возводить своих детей в McDonald's. Однако сразу добавил министр, это не отменяет обязанности готовить дома что-то вкусное и полезное.

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В твиттере сообщили о звонках работникам McDonald's

Ранее в твиттере появилась информация, что с работниками ресторанов созваниваются менеджеры. У сотрудников интересуются, готовы ли они выйти на работу с августа. Такие слухи вызвали ажиотаж в сети, единственное, что интересует любителей McDonald's – почему не быстрее.

McDonald's прекратил работу в Украине: что известно

В мае сеть McDonald's сообщила, что все рестораны в Украине останутся закрытыми до конца войны.

Продукты, которые были в ресторанах, были переданы в гуманитарные штабы.

При этом в компании пообещали, что ежемесячно будут выплачивать сотрудникам заработную плату в размере 10 тысяч гривен.

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