В Москве уверены, что Запад ранее обещал не расширять Альянс на Восток, но на самом деле, такого обещания никто не давал. Это чистой воды миф, хотя и детально проработанный.

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С чего все началось

Своими корнями этот миф уходит во времена перестройки. Расшатывающийся соцлагерь уже не мог удержать в своем составе Восточную Германию, стремившуюся объединиться с Западной.

Советский лидер Михаил Горбачев согласился на выпадение восточных немцев из зоны советского влияния и на вывод из Германии своих войск. Согласился не бесплатно – Запад дал советам 12 миллиардов немецких марок.

Кремлевские же политтехнологи и политики утверждают, что одними деньгами дело не ограничилось.

Они говорят, что Советский Союз получил от Запада еще заверения в том, что Восточная Германия станет последней территориальной уступкой и НАТО никогда не переступит границ объединенного немецкого государства.

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Именно поэтому и "ельцинские", и "путинские" чиновники так обижались каждый раз, когда в Альянс принимали все новые, вырвавшиеся из московских клещей, страны. Им же казалось, что их обманули – обещали не лезть на Восток и все равно полезли.

В НАТО никакого обещания не давали

Но на самом деле никакого подтверждения тому, что советским переговорщикам давали обещания не включать в Альянс страны Восточной Европы, нет. Да и быть не может.

Такого рода гарантии противоречат уставу НАТО, 10 глава которого гласит, что на членство в Альянсе может рассчитывать любая европейская страна, готовая следовать принципам НАТО и вносить свой вклад в обеспечение евроатлантической безопасности.

Более того, сам Михаил Горбачев прямо говорил, что вопрос изменения границ сфер влияния никогда не был предметом обсуждения с западными партнерами ни во время переговоров об объединении Германии, ни до них, ни после – вообще никогда.

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