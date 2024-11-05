Причиной аварии МиГ-29 стала техническая неисправность самолета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Вооруженные силы Индии в соцсети X.
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Что произошло с МиГ-29 в Индии
Индия имеет на вооружении приобретенные у России истребители МиГ-29. В Вооруженных силах страны прокомментировали инцидент с самолетом.
Самолет МиГ-29 Вооруженных сил Индии разбился вблизи Агры во время учебного полета из-за технической неисправности,
– говорится в посте.
Пилот выполнил маневр, чтобы избежать жертв и разрушений и катапультировался из самолета. Истребитель разбился. Инцидент произошел в 16:30 по местному времени.
Им пилотировал командир эскадрильи, что означает, что он достаточно квалифицированный пилот.
Это была модель самолета МиГ-29UPG, что модернизировалась в России.
Вооруженные силы Индии начали расследование для выяснения причин аварии.
Авария с МиГ-29 в Индии: смотрите видео
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Примечательно, что это уже второй потерянный МиГ-29UPG за два месяца. 2 сентября этого года в Индии разбился идентичный истребитель.
Всего с 1989 года Индия в катастрофах потеряла уже 25 МиГ-29. Более того, с 2009 года в стране разбились уже 11 истребителей Су-30МКИ, а это 4% всего авиапарка этих самолетов.