О перемещении вражеских самолетов сообщили украинские мониторинговые каналы. По предварительной информации, передислокация была осуществлена 13 октября.

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Сколько МиГ-31 сейчас на "Саваслейке"

Отмечается, что по состоянию 14 октября на авиабазе "Саваслейка" находится до 15 бортов МиГ-31. Однако сколько среди них носителей "Кинжалов" (модификация К) – пока неизвестно.

Справка. Ракета Х-47 "Кинжал", которую несет этот самолет, представляет угрозу для всех регионов страны. Эта ракета может поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Ранее стало известно, что как минимум два истребителя МиГ-31К прилетели в Беларусь. Такой ход россиян мог быть попыткой сохранить самолеты, всегда под угрозой на российских аэродромах.

Однако уже 12 октября белорусский мониторинговый ресурс "Белорусский Гаюн" сообщил, что МиГ-31К, вероятно, уже вернулись в Россию.