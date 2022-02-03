Президент Франции отметил, что "миграция превратилась в гибридную оружие, способное дестабилизировать" Европу. Об этом политик сообщил во время встречи министров внутренних дел стран ЕС.

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Не может быть свободы передвижения, если мы не будем контролировать наши внешние границы,

– сказал Эммануэль Макрон.

Глава французского государства убежден, что реформа Шенгенской зоны позволит государствам Европейского Союза создать условия для более надежной защиты внешних границ ЕС.

В частности Париж предлагает учредить так называемый Совет Шенгенской зоны, в рамках которого главы МИД стран-членов Евросоюза могли бы принимать решения по защите. По словам Эммануэля Макрона, такой шаг не потребует вносить изменений в договоры Европейского Союза.

Обратите внимание! Шенген или договор "Об отмене паспортного таможенного контроля между странами Европейского Союза" включает 26 стран Европы. Их граждане проходят контроль только на въезде и на выезде из зоны.

Миграционный кризис: что известно

На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.

Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. В Европейском Союзе твердо убеждены, что людей организованно свезли на границу.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". В то же время этой же позиции придерживается и Еврокомиссия.

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