Президент Франції зазначив, що "міграція перетворилася на гібридну зброю, здатну дестабілізувати" Європу. Про це політик повідомив під час зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

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Не може бути свободи пересування, якщо ми не контролюватимемо наші зовнішні кордони,

– сказав Еммануель Макрон.

Очільник французької держави переконаний, що реформа Шенгенської зони дозволить державам Європейського Союзу створити умови для надійнішого захисту зовнішніх кордонів ЄС.

Зокрема Париж пропонує заснувати так звану Раду Шенгенської зони, в рамках якої глави МЗС країн-членів Євросоюзу могли б ухвалювати рішення щодо захисту. За словами Еммануеля Макрона, такий крок не вимагатиме вносити змін до договорів Європейського Союзу.

Зверніть увагу! Шенген або договір "Про скасування паспортного митного контролю між країнами Європейського Союзу" включає 26 країн Європи. Їхні громадяни проходять контроль тільки на в'їзді та на виїзді з зони.

Міграційна криза: що відомо

На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.

Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. В Європейському Союзі твердо переконані, що людей організовано звезли на кордон.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Водночас цієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.

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