Впоследствии журналисты узнали подробности инцидента. Как оказалось, к трагедии могли быть причастны контрабандисты. А в общей сложности Ла-Манш пересекали несколько десятков лодок.

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Гибель мигрантов в Ла-Манше могли повлечь контрабандисты

Ла-Манш, пролив между Великобританией и Францией, 24 ноября пытались пересечь десятки лодок. 17 из них это удалось, 757 мигрантов добрались до британских берегов. 176 человек французские власти смогли остановить.

Но хуже всего в этой ситуации, что одна из лодок опрокинулась, и погибли три десятка человек.

Что привело к такому массовому заплыву через Ла-Манш, и что повлекло за собой трагедию?

Британские журналисты узнали, что искателей убежища буквально под дулом автоматов заставляли садиться в переполненные лодки.

То есть те уже отказывались, потому что начинали бояться за свою жизнь, но контрабандисты не хотели терять свои деньги – и решили рискнуть жизнью беженцев.

Относительно трагедии 24 ноября первой подтвержденной жертвой была 24-летняя студентка Мариам Нури Даргалаи, недавно обрученная, пытавшаяся приехать к своему любимому в Великобританию.

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Ее жених Карзан Асад якобы имеет британское гражданство и работает парикмахером в Борнмуте, как раз на берегу Ла-Манша.

У меня был постоянный контакт со своей женой, и я отслеживал ее поездку с помощью GPS. Через 4 часа 18 минут с момента, когда она села в лодку, я потерял контакт,

– рассказал мужчина.

В той же лодке были друзья детства Гарем Пирот и Шакар Али, которые выросли на севере Ирака, а затем вместе отправились на поиски лучшей жизни в Великобританию. Их друг рассказал журналистам такое:

Я говорил с ними по телефону в то утро. Они рассказали, что их сажают в маленькую лодку, а контрабандисты угрожают стрелять в людей, если те попытаются отступить.

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