Такие действия поляков объясняются штурмом польско-белорусской границы мигрантами. Ситуация там обострилась в конце мая 2024 года.

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Фермеры надеются отпугнуть беженцев-мусульман

Разбрасывая навоз под белорусской границей, фермеры надеются отпугнуть "нелегалов из мусульманских стран".

Мы рассчитываем, что если мы разольем свиной навоз, то мигранты не проедут этой полосой, поскольку это не соответствует их убеждениям, их вере,

– говорят польские фермеры.

Добавим, что массовые волны нелегальных мигрантов с Ближнего Востока хлынули к польско-белорусской границе в 2021 году на фоне санкций Европы против Лукашенко из-за фальсификации президентских выборов. Тогда некоторые европейские страны были уверены, что самопровозглашенный президент Беларуси намеренно создает миграционный кризис.

Некоторое время ситуация на границе была спокойной. Впрочем, 28 мая 2024 года нелегалы снова активизировались: тогда они забросали польских пограничников палками, ветками и камнями. А одного из них даже ранили самодельным копьем из палки и ножа. К сожалению, впоследствии пограничник умер.

Польские фермеры показали, как разбрасывают навоз на границе с Беларусью: смотрите видео