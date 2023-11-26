Защитник лаконично подписал фото. Увидев эти счастливые фотографии, часть людей уже "воссоединила" Михаила с Ольгой. Позже защитник ответил, вместе ли они, пишет 24 Канал.
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"Дочка, мама и папа"
Соответствующие фото Михаил Дианов опубликовал ночью 26 ноября.
Наконец семья вместе,
– подписал фото защитник.
На другом фото – объятия. Михаил Дианов отметил: "Дочка, мама и папа. Обожаю тех двоих...". Также поставил смайлики поцелуя.
Михаил Дианов показал кадры с бывшей женой / Фото из инстаграма
После таких фотографий многие объединили пару. Впрочем, уже скоро защитник заявил, что это неправда.
Я только сделал фотографии с дочерью и бывшей женой! Я не говорил, что мы снова вместе! Потому что это не так!
– подчеркнул Дианов.