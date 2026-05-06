СМИ раскрыли имя экс-полицейского, который может быть причастен к покушению на Стерненко

Следователи считают, что к покушению на Сергея Стерненко может быть причастен полицейский. СМИ обнародовали его фамилию, ссылаясь на данные Нацполиции.

Об этом сообщило "Слідство.Інфо".

Кто из полицейских может быть причастен к покушению на Стерненко?

Его уволили по результатам служебного расследования еще 21 июля 2025 года. Впрочем, мужчина хочет восстановиться на службе, о чем свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.

В ответ на запрос журналистов "Слідства.Інфо" в Национальной полиции сообщили: полицейского, который может быть причастен к "сливу" информации об активисте Сергее Стерненко, зовут Михаил Дронов. Он имеет звание подполковника и работал в должности старшего инспектора отдела розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции,

Михаил Дронов / Фото с сайта "Слідство.Інфо"

Следователи считают, что он передавал третьим лицам сведения из комплексной системы видеонаблюдения "Безопасный город".

Справка. Экс-правоохранителю грозит лишение свободы на срок до трех лет. На такой же срок ему могут запретить занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности. Его обвиняют в несанкционированном вмешательстве в информацию в компьютерных системах. Дело рассматривает Соломенский районный суд города Киева, досудебное расследование уже завершили.

Что говорит сам Дронов?

Он не признает вину.

Они же какое-то следствие проводили. Решили, что это я. Управление патрульной полиции решило, что надо меня выгнать. Никаких российских следов у меня не нашли. Я даже не знал, кто такой Стерненко,

– объяснил он.

Бывший полицейский также сказал, что не передавал никакой информации и предположил, что кто-то из коллег заходил в систему под его именем.

"Не знаю, может кто-то под моим паролем смотрел. У нас в отделе 40 человек, а только 10 имеют доступы. Все пользуются", – заявил Михаил Дронов.

Это уже не первое покушение на Стерненко.

Коротко о покушении на Стерненко

Инцидент произошел более года назад, 1 мая. Это сделала жительница Киева Людмила Чемерская, выстрелив в волонтера из пистолета.

Сотрудники СБУ задержали нападавшую. Стерненко выжил, его прооперировали. Женщина утверждает, что ее обманули. Ее куратор говорил, что работает в СБУ, а Стерненко предатель и наводит удары по Киеву, поэтому следует его убить.

Впрочем, известно что Чемерская выполняла и другие задачи россиян – фотографировала по заказу врага определенные машины и сбрасывала информацию о них, пыталась изготовить взрывчатку.

В начале апреля 2026 года ее дело передали в суд. Подозреваемой грозит до 15 лет заключения.