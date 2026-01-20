Цифровой гений во главе Минобороны: какой план у Федорова на войну и что он сделал в Минцифре за 6 лет
- Михаил Федоров, назначен министром обороны Украины, намерен использовать свой опыт цифровой трансформации для реформирования военной системы, включая улучшение инфраструктуры, искоренение коррупции и развитие новых технологий.
- На посту министра цифровой трансформации Федоров запустил платформу Дия, объединившую государственные услуги в одном приложении, и инициировал инновационные проекты для поддержки военных усилий, такие как программа "Армия дронов" и Brave1.
В январе 2026 года Верховная Рада назначила 34-летнего Михаила Федорова новым министром обороны Украины. Это событие стало логическим продолжением его стремительной карьеры, ведь до этого Федоров более 6 лет возглавлял Министерство цифровой трансформации и был самым молодым министром в истории страны. Именно на должности "цифрового" министра он превратил амбициозную идею в действенную стратегию. За эти годы Украина совершила стремительный скачок в мировых цифровых рейтингах – со 102-го места до попадания в топ-5 лидеров цифровизации.
За время своей работы в правительстве Федоров фактически построил в Украине "государство в смартфоне". Он запустил Дию, объединившую десятки государственных услуг и документов в одном приложении. Сегодня 23 миллиона украинцев пользуются Дией, имея доступ к цифровым документам и более 160 услугам прямо с телефона. Под руководством Федорова Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к бумажным, ввела самую быструю в мире регистрацию бизнеса ФЛП и даже услугу онлайн-бракосочетания – настолько новаторскую, что она вошла в список лучших изобретений мира по версии журнала Time. Признание Дии авторитетным Time стало знаковым подтверждением успеха цифровых реформ: украинское приложение попало в категорию "Apps & Software" среди Best Inventions 2024 года.
Полномасштабная война, начавшаяся в 2022 году, стала серьезным испытанием для цифровой инфраструктуры – и одновременно катализатором ее развития. Федоров быстро переориентировал Минцифры на нужды фронта: уже в первые дни вторжения именно цифровой блок обеспечил Украине критически важную связь через терминалы Starlink. Министр лично обращался к международным технологическим лидерам и преуспел, держа страну онлайн даже во время блэкаутов. Параллельно команда Федорова запустила несколько инновационных военно-технических проектов – от масштабной программы "Армия дронов", Brave1 и до гражданских услуг. Недаром в своем выступлении в парламенте Федоров отметил, что "сегодня нельзя воевать новыми технологиями со старой организационной структурой".
Теперь, возглавив Минобороны, Михаил Федоров намерен перенести свой цифровой опыт на военные рельсы в полной мере. В парламенте он очертил амбициозные приоритеты на новой должности – провести глубокую военную реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить коррупцию и выстроить новую культуру лидерства и доверия в армии. "Президент поставил четкую задачу: построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. Сделать цену войны для россии такой, которую она не сможет потянуть. Остановить врага силой. Мы должны начать работу в информационно-когнитивном домене и противодействовать российской пропаганде, в частности на территории врага", – заявил новоназначенный министр, подчеркивая роль высоких технологий в достижении этой цели.
В материале 24 Канала рассмотрим, какие достижения привели его к этому назначению и как Федоров планирует изменить саму сущность современной войны.
Дроны, партнеры, новые подразделения: какие планы у Федорова на войну и Минобороны
Во время встречи с медиа, на которой побывали журналисты 24 Канала, Михаил Федоров уже в новой должности рассказал о создании плана войны и назначении на должность министра обороны:
У нас есть трое консультантов: это две американские R&D-команды (Center for Strategic and International Studies CSIS и Rand), британский RUSI. Мы также много общаемся с военными. У нас есть система Армия дронов.Бонус – есть Балы, которая предоставляет качественные данные с поля боя. Мы понимаем математику войны. Мы понимаем, сколько каждое подразделение поражает живой силы и техники, на какую глубину, какое оружие эффективно в боевых условиях. У нас есть собственное боевое подразделение, которое непосредственно участвует в боях. Мы знаем о войне с поля боя, а не из кабинетов. Но война – это не только боевые действия, это также менеджмент, логистика, снабжение, когнитивная война.
Михаил Федоров / Фото Минцифры
Федоров напомнил, что есть большой бэкграунд военных проектов, которые его команда реализовала:
- Перехватчики, которыми начали заниматься еще в феврале прошлого года и сделали формат R&D в режиме реального времени: на Черниговском рубеже допустили все компании, которые делали перехватчики, и платили им по 20 тысяч долларов за каждый сбитый шахед. "Они начали развиваться, а деньги "ходили" за сбитым шахедом. Тогда в это никто не верил. Но уже в этом месяце 40 тысяч перехватчиков будет поставлено в войско";
- открывали рынки дронов, ракет, РЭБов и боеприпасов, подняли маржинальность для компаний, изменили полисы и приняли нужные НПА, чтобы максимально ускорить развитие оборонных инноваций;
- запустили Brave1, который сегодня является крупнейшим ангельским инвестором в украинский defense tech;
- система еБалов сегодня – опорная конструкция по верификации потерь врага;
- Маркетплейс Brave1 – еще один геймченджер войны;
- а также старлинки.
Я уже прошел всю штатку Минобороны. Мы также очень хорошо понимаем структуру расходов министерства обороны, дефицит министерства обороны на этот год. Но благодаря качественным данным четко понимаем, куда тратят деньги и где можно экономить. Мы имеем весь необходимый опыт, чтобы изменить правила игры,
– отметил Федоров.
"Президент поставил четкую задачу: построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой. Дипломаты занимаются собственным треком, но параллельно мы должны делать свое", – рассказывает министр обороны о целях в войне.
По его словам, есть ключевые этапы, которые приведут к этому:
- Перестройка менеджмента: "Мы хотим изменить парадигму, что Минобороны - это только закупки и обеспечение. Это работа гражданского надзора и координации. Нам нужен правильный диалог, правильная синхронизация".
- Вторая стратегическая цель - убивать 50 тысяч россиян в месяц: "В прошлом месяце убили 35 тысяч – все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч – увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны".
Будем усиливать сотрудничество на всех уровнях, искать дополнительное финансирование и предлагать свою ценность. Активнее будем интегрировать партнеров в проекты. Они должны почувствовать, что это и их война. Партнеры хотят наши данные. Мы построим систему, на которой они смогут обучать свои софтовые продукты, используя наши данные. Сегодня данные с фронта имеют чрезвычайную ценность. Именно поэтому мы построим датаполигон для тренировки их AI-моделей. На самом деле партнеры уже оказывают нам существенную поддержку, однако ключевым остается вопрос организации – и именно над ним мы будем работать. Мы не рассчитываем, что нас кто-то спасет: делаем ставку на собственные силы. Если остановим врага в небе и на земле и нанесем сокрушительный удар по его экономике, у нас есть все шансы завершить эту войну,
– делится Федоров о планах работы с партнерами.
Михаил Федоров / Фото Минобороны
Министр обороны также считает, что важно найти замену мавикам и другим китайским дронам – уже в январе тестируется определенное решение, аналог мавика: камера та же, однако дистанция полета больше.
Благодаря еБалам мы полностью понимаем, что происходит с дронами. Вскоре запустим революционный проект Mission control: каждый экипаж будет вносить в систему тип БпЛА, куда он летит, с какого места и тому подобное. Это позволит еще лучше понимать ситуацию на ЛБЗ и по эффективности применения дронов. Благодаря Mission control мы закроем весь цикл по дронах: закупка, поставки, а затем использование на поле боя. По еБалами мы пока видим только отчеты о выполнении задач, тогда как нам важно иметь полную картину – с результатами и накопленным опытом. Над функционалом Mission control мы работали два года. А следующий шаг – запуск Mission control для артиллерии,
– рассказал Федоров.
Вскоре Минобороны будет иметь полную информацию по экипажам дронов: руководителей, их ежемесячные рейтинги, статистику всего корпуса. Федоров отмечает, что команде нужно видеть всю картину, чтобы упростить и ускорить принятие управленческих решений.
Наша задача – выбить российских операторов дронов с поля боя. Сформировать подразделения, которые охотятся сугубо на операторов дронов. Их уже создают, но нам надо масштабировать приобретенный опыт.
Министр также рассказал о создании дроново-штурмовых подразделений:
Создание дроново-штурмовых подразделений – это важная инициатива. У них другая штатка и доктрина применения дронов. Недавно Code 9.2. провели уникальную операцию в Купянске. Эта тактика работает, поэтому за дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них.
Действие: государство в смартфоне
Вернемся к предыдущим достижениям нынешнего главы Минобороны. Главным детищем Михаила Федорова на посту главы Минцифры стала платформа Дия. Еще в 2019 году цифровое государство было скорее мечтой, чем реальностью. Однако команда Федорова смогла за небольшое время создать с нуля полноценный портал государственных услуг онлайн. Сегодня приложение Дия предлагает гражданам 33 цифровые документы – от ID-паспорта и водительского удостоверения до свидетельства о рождении – и доступ к более чем 160 различным услугам.
Фактически, очереди в ЦПАУ и кипы бумаг были заменены несколькими кликами, а понятие "paperless" стало новым стандартом взаимодействия с государством. По данным Минцифры, пользователями Дии уже есть 23 миллиона украинцев.
Дия и Time / Изображение Минцифры
Украина первой в мире узаконила цифровой паспорт, приравняв его к традиционному документу. Также именно в Дие появилась самая быстрая в мире процедура регистрации физического лица-предпринимателя – менее чем за 10 минут, без бюрократии. А в 2024 году был запущен сервис "Брак онлайн", который позволяет заключать брак дистанционно, без посещения ЗАГС – это совершенно новый подход даже в глобальном масштабе.
Эта услуга получила международный резонанс: журнал TIME включил онлайн-бракосочетание через Дию в свой престижный перечень Best Inventions 2024, отметив смелость и практичность украинского решения. Кроме того, через Дию впервые в мире стало возможным переоформить автомобиль онлайн – еще один революционный сервис, разрушающий старые бюрократические барьеры.
Секрет успеха Дии – в философии, которую исповедует Минцифра: услуги должны быть незаметными, быстрыми и человечными. Команда Минцифры постоянно расширяла функционал платформы, реагируя на запросы общества. В частности, во время пандемии COVID-19 в приложении появились цифровые сертификаты вакцинации и результаты тестов, что упростило поездки украинцев за границу и посещение заведений.
Позже, с началом полномасштабной войны, Дия стала инструментом и для военного времени: через нее собирались заявки на денежную помощь для переселенцев, подавались сообщения о разрушенном имуществе, выдавался временный электронный документ "еДокумент" Таким образом, цифровое государство в Украине оказалось гибким и способным поддержать граждан как в мирной жизни, так и в условиях кризиса.
Не менее важным достижением Федорова стало создание экосистемы вокруг Дии. Речь идет о проектах Дия.City, Дия.Бизнес, Дия.Освита и т.д. – каждый из которых нацелен на свою аудиторию. Дия.City заработала как специальное правовое и налоговое пространство для ІТ-компаний, предлагающее им лучшие условия в Европе: на конец 2025 года резидентами Diia City стали более 3,4 тысячи компаний, где работают 140 тысяч специалистов. Дия.Бизнес превратилась в сеть центров поддержки предпринимателей по всей стране, где можно получить консультации, пройти обучение или даже найти инвестора; за время существования проект выдал грантов малому бизнесу на более 183 млн грн.
Дия.Цифрова освита обеспечивает бесплатные курсы по цифровой грамотности, закрывая разрыв между поколениями в пользовании современными технологиями. Каждое из этих направлений строилось по принципу клиентоориентированности и стало частью бренда Дия, олицетворяющего удобство и инновации. Такая комплексная цифровая экосистема не только упростила жизнь украинцев, но и принесла ощутимый экономический эффект – по оценкам Минцифры, цифровизация сэкономила государству и бизнесу суммарно 184 млрд грн, а 58% граждан считают цифровые услуги эффективным оружием против коррупции.
Цифровой фронт: дроны, старлинки и Brave1
С началом войны в феврале 2022 года стало очевидно, что современная война выигрывается не только на поле боя, но и в киберпространстве и технологическом тылу. Михаил Федоров стал одним из драйверов "цифрового фронта" Украины. Еще до назначения в Минобороны он возглавлял ряд инициатив, существенно усиливших обороноспособность страны за счет технологий. Одна из самых известных – программа "Армия дронов", начата летом 2022 года совместно Генштабом ВСУ, Минобороны, Госспецсвязи, Минцифры и платформой United24.
Ее цель – резко нарастить парк беспилотников для украинской армии, как путем прямой закупки дронов за донаты, так и путем развития собственного производства БПЛА. Для этого команда Федорова упрощала регуляции, устраняла лишнюю бюрократию и открывала рынок для частных компаний-производителей дронов и других high-tech вооружений.
Параллельно Федоров инициировал создание инновационного оборонного кластера Brave1. Это фактически коалиция государства, военных и частного сектора, призвана объединить усилия тысяч инженеров, стартапов и производителей ради одной цели – дать украинской армии технологическое преимущество. По состоянию на начало 2026 года Brave1 объединяет более 2 350 компаний, которые работают над более чем 4 900 разработками в сфере defense-tech. Важно, что лучшие решения получают не только моральную, но и финансовую поддержку: через Brave1 государство уже предоставило 730 грантов на общую сумму более 2,6 млрд грн перспективным военным разработкам.
Многие из этих проектов проходят процедуру кодификации по стандартам НАТО, то есть интегрируются в военные структуры по прозрачным процедурам и могут серийно закупаться армией. Brave1 также запустил платформу Brave1 Market – что-то вроде "военного Amazon" для украинских военных подразделений. Эта цифровая платформа позволяет военным частям без бюрократии заказывать необходимые технологические решения или оборудование, в том числе по специальным программам мотивации.
К теме ИИ-революция, Amazon для войны и цифровое государство: большие итоги года и прогнозы 2026 от Федорова
Одной из таких программ стала система "е-Балы" (также известная как "Армия дронов.Бонус"). Ее суть заключается в начислении боевых "баллов" подразделениям ВСУ за каждое подтвержденное уничтожение вражеской техники или сил. Накопленные баллы военные могут обменять через маркетплейс Brave1 на полезное оборудование – дроны, наземные роботы, системы РЭБ и тому подобное. По сути, это цифровая мотивационная программа, которая одновременно поощряет эффективность на поле боя и ускоряет поставки новейшей техники в подразделения.
Только за первые месяцы работы через систему "е-Балы" было заказано техники более чем на 1 миллиард гривен. Федоров презентовал эту инновацию на конференции Defense Tech в рамках Brave1, подчеркнув, что подобный геймифицированный подход мотивирует военных и "меняет правила игры" в вопросах оснащения армии.
Читайте также 5G во Львове и Харькове, интернет 72 часа без света: заместитель Федорова о будущем связи в Украине
Отдельно следует отметить роль Федорова в обеспечении Украины бесперебойной интернет-связью во время войны. Именно он в конце февраля 2022 года напрямую обратился в Twitter к Илону Маску с просьбой подключить Украину к спутниковому интернету Starlink. Результат не заставил себя ждать: менее чем за двое суток первая партия Starlink прибыла в Украину. В дальнейшем Минцифра координировала получение и распределение этих терминалов – в результате страна получила 50 000 станций Starlink от партнеров, что спасло связь в прифронтовых регионах и во время массированных обстрелов энергосистемы.
Украина даже стала первым государством, которое официально интегрировалось в зону единого роуминга ЕС, чтобы украинцы не теряли мобильную связь при любых условиях. Можно сказать, что Федоров выстроил цифровой щит Украины: несмотря на российские кибератаки и ракеты, страна оставалась онлайн, информируя граждан и мир о реальном положении дел.
Новые услуги для военных и гражданских: Армия+ и Резерв+
В 2023–2025 годах, еще до официального перехода Федорова в Минобороны, команда Минцифры тесно сотрудничала с военным ведомством над цифровизацией внутренних процессов армии. Результатом стали новые для Украины сервисы "Резерв+" и "Армия+", которые существенно упростили жизнь и военнообязанным гражданам, и самим военным. Их запуск ознаменовал "конец эры бумажных военкоматов" – большинство бюрократических процедур было переведено в онлайн, прозрачную форму.
- "Резерв+" – это мобильное приложение и электронный кабинет для военнообязанных, призывников и резервистов, который Министерство обороны запустило в мае 2024 года. Главная его функция – дать возможность гражданам самостоятельно, без походов в ТЦК, обновлять свои учетные данные (адрес, контактный номер, информацию о состоянии здоровья и т.д.) и оформлять отсрочки от призыва онлайн.
В законодательство были внесены изменения, которые обязали всех военнообязанных актуализировать данные через Резерв+ или в ЦНАП в течение 60 дней – и украинцы массово выполнили эту норму, многие именно через приложение. Сейчас отсрочки, полученные через приложение, продолжаются автоматически – без повторных подач заявлений и без очередей.
Если же определенный вид отсрочки пока не доступен онлайн, человеку достаточно посетить ближайший Центр предоставления админуслуг, где сотрудники помогут оформить бумаги – ЦНАПы фактически взяли на себя функции помощи военкоматам, работая по стандартам сервиса Минцифры. Такой подход минимизировал человеческий фактор и почти ликвидировал пространство для коррупции при предоставлении отсрочек от мобилизации.
- "Армия+" – еще один проект цифровой трансформации армии, запущен в августе 2024 года. Это приложение предназначено для действующих военнослужащих ВСУ и призвано освободить их от хлопотной бумажной работы. В первой версии "Армии+" было реализовано 11 наиболее востребованных среди военных онлайн-рапортов (заявлений и рапортов) – в частности, на отпуск, на получение материальной помощи, на ротацию и тому подобное. Также каждый боец получил в системе собственный Army ID – уникальный цифровой номер, с помощью которого его рапорты можно официально подать и подписать электронной подписью командования. Рапорты через "Армию +" подаются за считанные минуты и прозрачно отслеживаются, что экономит время и нервы как солдатам, так и офицерам.
Воинские части начали массово внедрять этот сервис: за первые месяцы после релиза к "Армии+" подключились более 1 000 военных подразделений по всей стране, а количество активных пользователей-десантников достигло сотен тысяч. В дальнейшем функционал приложения расширяется – планируется добавить модули для учета военного имущества, электронных медицинских данных бойцов, опроса для сбора обратной связи от личного состава.
Видение Федорова заключалось в том, чтобы превратить армию в современную организацию, где солдаты "занимаются службой, а не бумагами". И первые шаги в этом направлении уже дали результаты: цифровая платформа "Армия+" повышает эффективность менеджмента в ВСУ и постепенно меняет армейскую культуру, избавляя ее от советского бюрократического наследия.
Путь от стартапера до министра: краткая биография
Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области. Несмотря на молодой возраст, он успел проявить себя и в бизнесе, и в политике еще до прихода в правительство. Федоров получил образование в Запорожском национальном университете на факультете социологии и управления.
В 2015 году он основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO, занимавшееся интернет-маркетингом и рекламой в соцсетях. Этот предпринимательский опыт помог ему понять ценность технологий для развития бизнеса и коммуникаций.
Политическая звезда Федорова взошла во время президентской кампании 2019 года. Тогда он возглавил digital-направление избирательного штаба Владимира Зеленского – фактически, отвечал за присутствие кандидата в соцсетях и интернете. После победы Зеленского Федоров в 28 лет получил должность внештатного советника Президента по цифровым вопросам, а уже 29 августа 2019 года вошел в состав нового правительства как Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины.
Он стал самым молодым членом Кабинета Министров и сразу же заявил амбициозную цель – за несколько лет перевести 100% популярных государственных услуг в онлайн и построить "государство в смартфоне". Эта цель сначала вызвала скепсис, но Федоров и его команда доказали реалистичность своих обещаний.
За годы работы в Минцифре Михаил Федоров получил репутацию реформатора и эффективного менеджера. Его усилия были неоднократно отмечены на международном уровне. В 2022-м, во время войны, Федоров вошел в рейтинг Time100 Next как один из лидеров, определяющих будущее мира – за вклад в развитие технологий и сопротивление российской агрессии в цифровом измерении.
Читайте также Новатор с рядом побед: биография самого молодого министра обороны Михаила Федорова
Несмотря на высокие оценки, Федорову приходилось сталкиваться и с вызовами. Критики порой упрекали, что цифровизация происходит слишком быстро, а часть населения (особенно старшего возраста) не успевает адаптироваться к новым технологиям. Впрочем, на это в Минцифре был свой ответ – масштабные программы по цифровому образованию, курсы для пожилых людей, развитие сети ЦПАУ как офлайн-доверенных помощников цифрового государства. Другим вызовом стали вопросы кибербезопасности: с развертыванием Дии правительству пришлось отражать мощные хакерские атаки, особенно в начале большой войны.
14 января 2026 года Верховная Рада единогласно (277 голосов "за") поддержала назначение Михаила Федорова на должность министра обороны. Этому предшествовало увольнение его с должности главы Минцифры днем ранее и публичная поддержка кандидатуры со стороны президента. Выступая перед парламентариями, Федоров подвел итоги ключевых достижений в сфере обороны за время вторжения – в частности упомянул о Starlink, дронах, Brave1 и ТЦК – и пообещал масштабные изменения в армии. Фактически, его приход в МОУ символизирует слияние двух миров: военного и технологического.
Шесть лет назад Михаил Федоров начал трансформацию, которая казалась фантастической: превратить медленную бюрократическую машину в гибкий цифровой сервис. Сегодня эта фантастика стала обыденностью для миллионов украинцев – Минцифра создала цифровое государство без очередей, бумаг и взяток. Дия и сопутствующие сервисы изменили взаимодействие гражданина и государства, сделав его удобным и прозрачным. В то же время война показала, что цифровые решения могут быть оружием не менее важным, чем танки или пушки.
Благодаря Федорову и его команде Украина стала пионером в применении ИТ на поле боя – от ударных дронов до кибер-войск. И это только начало: впереди внедрение искусственного интеллекта, массовое применение робототехники, построение войска нового поколения. А Минцифру теперь возглавит экс-заместитель Федорова по евроинтеграции – Александр Борняков.
Частые вопросы
Какие достижения Михаила Федорова на посту министра цифровой трансформации Украины?
Михаил Федоров возглавил Министерство цифровой трансформации Украины более 6 лет, за которые Украина совершила стремительный скачок в мировых цифровых рейтингах — со 102-го места до попадания в топ-5 лидеров цифровизации. Он запустил платформу Дія, которая объединила десятки государственных услуг в одном приложении, и Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к бумажным. Федоров также инициировал самую быструю в мире регистрацию бизнеса ФЛП онлайн и услугу онлайн-бракосочетания.
Как Федоров планирует применять свой цифровой опыт на посту министра обороны Украины?
На посту министра обороны Михаил Федоров намерен перенести свой цифровой опыт на военные рельсы — провести глубокую военную реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить коррупцию и выстроить новую культуру лидерства и доверия в армии. Он также планирует усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике, начать инновационные военно-технические проекты и укрепить сотрудничество с международными партнерами.
Какие новые проекты были введены под руководством Федорова для поддержки обороноспособности Украины?
Под руководством Михаила Федорова была запущена программа "Армия дронов" для наращивания парка беспилотников, инициировано создание инновационного оборонного кластера Brave1, который объединяет государство, военных и частный сектор, а также разработана система еБалы, начисляющая боевые баллы подразделениям ВСУ за уничтожение вражеской техники. Кроме того, он обеспечил бесперебойную интернет-связь через терминалы Starlink во время войны.
Какую роль сыграла программа "Армия дронов" во время войны и как она повлияла на обороноспособность Украины?
Программа "Армия дронов", начатая летом 2022 года, резко нарастила парк беспилотников для украинской армии, что существенно усилило ее обороноспособность. Она стала одной из самых известных инициатив, объединившей усилия Генштаба ВСУ, Минобороны, Госспецсвязи, Минцифры и платформы United24 для закупки дронов за донаты и развития собственного производства БПЛА. Это позволило Украине получить технологическое преимущество на поле боя, способствуя более эффективному ведению боевых действий.
Каким образом война повлияла на развитие цифровых технологий в Украине под руководством Федорова?
Война стала катализатором развития цифровых технологий в Украине под руководством Михаила Федорова. Она побудила к быстрой переориентации Минцифры на нужды фронта, что включало обеспечение критически важной связи через терминалы Starlink. Это также стимулировало запуск инновационных военно-технических проектов, таких как программа "Армия дронов" и Brave1. Федоров активно привлекал международных технологических лидеров для поддержки Украины, что позволило держать страну онлайн даже во время блэкаутов. Эти усилия подчеркнули важность высоких технологий в современной войне и их роль в укреплении обороноспособности Украины.