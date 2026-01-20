Цифровой гений во главе Минобороны: какой план у Федорова на войну и что он сделал в Минцифре за 6 лет

В январе 2026 года Верховная Рада назначила 34-летнего Михаила Федорова новым министром обороны Украины. Это событие стало логическим продолжением его стремительной карьеры, ведь до этого Федоров более 6 лет возглавлял Министерство цифровой трансформации и был самым молодым министром в истории страны. Именно на должности "цифрового" министра он превратил амбициозную идею в действенную стратегию. За эти годы Украина совершила стремительный скачок в мировых цифровых рейтингах – со 102-го места до попадания в топ-5 лидеров цифровизации.

За время своей работы в правительстве Федоров фактически построил в Украине "государство в смартфоне". Он запустил Дию, объединившую десятки государственных услуг и документов в одном приложении. Сегодня 23 миллиона украинцев пользуются Дией, имея доступ к цифровым документам и более 160 услугам прямо с телефона. Под руководством Федорова Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к бумажным, ввела самую быструю в мире регистрацию бизнеса ФЛП и даже услугу онлайн-бракосочетания – настолько новаторскую, что она вошла в список лучших изобретений мира по версии журнала Time. Признание Дии авторитетным Time стало знаковым подтверждением успеха цифровых реформ: украинское приложение попало в категорию "Apps & Software" среди Best Inventions 2024 года.

Полномасштабная война, начавшаяся в 2022 году, стала серьезным испытанием для цифровой инфраструктуры – и одновременно катализатором ее развития. Федоров быстро переориентировал Минцифры на нужды фронта: уже в первые дни вторжения именно цифровой блок обеспечил Украине критически важную связь через терминалы Starlink. Министр лично обращался к международным технологическим лидерам и преуспел, держа страну онлайн даже во время блэкаутов. Параллельно команда Федорова запустила несколько инновационных военно-технических проектов – от масштабной программы "Армия дронов", Brave1 и до гражданских услуг. Недаром в своем выступлении в парламенте Федоров отметил, что "сегодня нельзя воевать новыми технологиями со старой организационной структурой".

Теперь, возглавив Минобороны, Михаил Федоров намерен перенести свой цифровой опыт на военные рельсы в полной мере. В парламенте он очертил амбициозные приоритеты на новой должности – провести глубокую военную реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить коррупцию и выстроить новую культуру лидерства и доверия в армии. "Президент поставил четкую задачу: построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. Сделать цену войны для россии такой, которую она не сможет потянуть. Остановить врага силой. Мы должны начать работу в информационно-когнитивном домене и противодействовать российской пропаганде, в частности на территории врага", – заявил новоназначенный министр, подчеркивая роль высоких технологий в достижении этой цели.

В материале 24 Канала рассмотрим, какие достижения привели его к этому назначению и как Федоров планирует изменить саму сущность современной войны.

Дроны, партнеры, новые подразделения: какие планы у Федорова на войну и Минобороны

Во время встречи с медиа, на которой побывали журналисты 24 Канала, Михаил Федоров уже в новой должности рассказал о создании плана войны и назначении на должность министра обороны:

У нас есть трое консультантов: это две американские R&D-команды (Center for Strategic and International Studies CSIS и Rand), британский RUSI. Мы также много общаемся с военными. У нас есть система Армия дронов.Бонус – есть Балы, которая предоставляет качественные данные с поля боя. Мы понимаем математику войны. Мы понимаем, сколько каждое подразделение поражает живой силы и техники, на какую глубину, какое оружие эффективно в боевых условиях. У нас есть собственное боевое подразделение, которое непосредственно участвует в боях. Мы знаем о войне с поля боя, а не из кабинетов. Но война – это не только боевые действия, это также менеджмент, логистика, снабжение, когнитивная война.

Михаил Федоров / Фото Минцифры

Федоров напомнил, что есть большой бэкграунд военных проектов, которые его команда реализовала:

Перехватчики , которыми начали заниматься еще в феврале прошлого года и сделали формат R&D в режиме реального времени: на Черниговском рубеже допустили все компании, которые делали перехватчики, и платили им по 20 тысяч долларов за каждый сбитый шахед. "Они начали развиваться, а деньги "ходили" за сбитым шахедом. Тогда в это никто не верил. Но уже в этом месяце 40 тысяч перехватчиков будет поставлено в войско";

, которыми начали заниматься еще в феврале прошлого года и сделали формат R&D в режиме реального времени: на Черниговском рубеже допустили все компании, которые делали перехватчики, и платили им по 20 тысяч долларов за каждый сбитый шахед. "Они начали развиваться, а деньги "ходили" за сбитым шахедом. Тогда в это никто не верил. Но уже в этом месяце 40 тысяч перехватчиков будет поставлено в войско"; открывали рынки дронов, ракет, РЭБов и боеприпасов , подняли маржинальность для компаний, изменили полисы и приняли нужные НПА, чтобы максимально ускорить развитие оборонных инноваций;

, подняли маржинальность для компаний, изменили полисы и приняли нужные НПА, чтобы максимально ускорить развитие оборонных инноваций; запустили Brave1 , который сегодня является крупнейшим ангельским инвестором в украинский defense tech;

, который сегодня является крупнейшим ангельским инвестором в украинский defense tech; система еБалов сегодня – опорная конструкция по верификации потерь врага;

Маркетплейс Brave1 – еще один геймченджер войны;

– еще один геймченджер войны; а также старлинки.

Я уже прошел всю штатку Минобороны. Мы также очень хорошо понимаем структуру расходов министерства обороны, дефицит министерства обороны на этот год. Но благодаря качественным данным четко понимаем, куда тратят деньги и где можно экономить. Мы имеем весь необходимый опыт, чтобы изменить правила игры,

– отметил Федоров.

"Президент поставил четкую задачу: построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой. Дипломаты занимаются собственным треком, но параллельно мы должны делать свое", – рассказывает министр обороны о целях в войне.

По его словам, есть ключевые этапы, которые приведут к этому:

Перестройка менеджмента: "Мы хотим изменить парадигму, что Минобороны - это только закупки и обеспечение. Это работа гражданского надзора и координации. Нам нужен правильный диалог, правильная синхронизация".

"Мы хотим изменить парадигму, что Минобороны - это только закупки и обеспечение. Это работа гражданского надзора и координации. Нам нужен правильный диалог, правильная синхронизация". Вторая стратегическая цель - убивать 50 тысяч россиян в месяц: "В прошлом месяце убили 35 тысяч – все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч – увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны".

Будем усиливать сотрудничество на всех уровнях, искать дополнительное финансирование и предлагать свою ценность. Активнее будем интегрировать партнеров в проекты. Они должны почувствовать, что это и их война. Партнеры хотят наши данные. Мы построим систему, на которой они смогут обучать свои софтовые продукты, используя наши данные. Сегодня данные с фронта имеют чрезвычайную ценность. Именно поэтому мы построим датаполигон для тренировки их AI-моделей. На самом деле партнеры уже оказывают нам существенную поддержку, однако ключевым остается вопрос организации – и именно над ним мы будем работать. Мы не рассчитываем, что нас кто-то спасет: делаем ставку на собственные силы. Если остановим врага в небе и на земле и нанесем сокрушительный удар по его экономике, у нас есть все шансы завершить эту войну,

– делится Федоров о планах работы с партнерами.



Михаил Федоров / Фото Минобороны

Министр обороны также считает, что важно найти замену мавикам и другим китайским дронам – уже в январе тестируется определенное решение, аналог мавика: камера та же, однако дистанция полета больше.

Благодаря еБалам мы полностью понимаем, что происходит с дронами. Вскоре запустим революционный проект Mission control: каждый экипаж будет вносить в систему тип БпЛА, куда он летит, с какого места и тому подобное. Это позволит еще лучше понимать ситуацию на ЛБЗ и по эффективности применения дронов. Благодаря Mission control мы закроем весь цикл по дронах: закупка, поставки, а затем использование на поле боя. По еБалами мы пока видим только отчеты о выполнении задач, тогда как нам важно иметь полную картину – с результатами и накопленным опытом. Над функционалом Mission control мы работали два года. А следующий шаг – запуск Mission control для артиллерии,

– рассказал Федоров.

Вскоре Минобороны будет иметь полную информацию по экипажам дронов: руководителей, их ежемесячные рейтинги, статистику всего корпуса. Федоров отмечает, что команде нужно видеть всю картину, чтобы упростить и ускорить принятие управленческих решений.

Наша задача – выбить российских операторов дронов с поля боя. Сформировать подразделения, которые охотятся сугубо на операторов дронов. Их уже создают, но нам надо масштабировать приобретенный опыт.

Министр также рассказал о создании дроново-штурмовых подразделений:

Создание дроново-штурмовых подразделений – это важная инициатива. У них другая штатка и доктрина применения дронов. Недавно Code 9.2. провели уникальную операцию в Купянске. Эта тактика работает, поэтому за дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них.

Действие: государство в смартфоне

Вернемся к предыдущим достижениям нынешнего главы Минобороны. Главным детищем Михаила Федорова на посту главы Минцифры стала платформа Дия. Еще в 2019 году цифровое государство было скорее мечтой, чем реальностью. Однако команда Федорова смогла за небольшое время создать с нуля полноценный портал государственных услуг онлайн. Сегодня приложение Дия предлагает гражданам 33 цифровые документы – от ID-паспорта и водительского удостоверения до свидетельства о рождении – и доступ к более чем 160 различным услугам.

Фактически, очереди в ЦПАУ и кипы бумаг были заменены несколькими кликами, а понятие "paperless" стало новым стандартом взаимодействия с государством. По данным Минцифры, пользователями Дии уже есть 23 миллиона украинцев.



Дия и Time / Изображение Минцифры

Украина первой в мире узаконила цифровой паспорт, приравняв его к традиционному документу. Также именно в Дие появилась самая быстрая в мире процедура регистрации физического лица-предпринимателя – менее чем за 10 минут, без бюрократии. А в 2024 году был запущен сервис "Брак онлайн", который позволяет заключать брак дистанционно, без посещения ЗАГС – это совершенно новый подход даже в глобальном масштабе.

Эта услуга получила международный резонанс: журнал TIME включил онлайн-бракосочетание через Дию в свой престижный перечень Best Inventions 2024, отметив смелость и практичность украинского решения. Кроме того, через Дию впервые в мире стало возможным переоформить автомобиль онлайн – еще один революционный сервис, разрушающий старые бюрократические барьеры.

Секрет успеха Дии – в философии, которую исповедует Минцифра: услуги должны быть незаметными, быстрыми и человечными. Команда Минцифры постоянно расширяла функционал платформы, реагируя на запросы общества. В частности, во время пандемии COVID-19 в приложении появились цифровые сертификаты вакцинации и результаты тестов, что упростило поездки украинцев за границу и посещение заведений.

Позже, с началом полномасштабной войны, Дия стала инструментом и для военного времени: через нее собирались заявки на денежную помощь для переселенцев, подавались сообщения о разрушенном имуществе, выдавался временный электронный документ "еДокумент" Таким образом, цифровое государство в Украине оказалось гибким и способным поддержать граждан как в мирной жизни, так и в условиях кризиса.

Не менее важным достижением Федорова стало создание экосистемы вокруг Дии. Речь идет о проектах Дия.City, Дия.Бизнес, Дия.Освита и т.д. – каждый из которых нацелен на свою аудиторию. Дия.City заработала как специальное правовое и налоговое пространство для ІТ-компаний, предлагающее им лучшие условия в Европе: на конец 2025 года резидентами Diia City стали более 3,4 тысячи компаний, где работают 140 тысяч специалистов. Дия.Бизнес превратилась в сеть центров поддержки предпринимателей по всей стране, где можно получить консультации, пройти обучение или даже найти инвестора; за время существования проект выдал грантов малому бизнесу на более 183 млн грн.

Дия.Цифрова освита обеспечивает бесплатные курсы по цифровой грамотности, закрывая разрыв между поколениями в пользовании современными технологиями. Каждое из этих направлений строилось по принципу клиентоориентированности и стало частью бренда Дия, олицетворяющего удобство и инновации. Такая комплексная цифровая экосистема не только упростила жизнь украинцев, но и принесла ощутимый экономический эффект – по оценкам Минцифры, цифровизация сэкономила государству и бизнесу суммарно 184 млрд грн, а 58% граждан считают цифровые услуги эффективным оружием против коррупции.

Цифровой фронт: дроны, старлинки и Brave1

С началом войны в феврале 2022 года стало очевидно, что современная война выигрывается не только на поле боя, но и в киберпространстве и технологическом тылу. Михаил Федоров стал одним из драйверов "цифрового фронта" Украины. Еще до назначения в Минобороны он возглавлял ряд инициатив, существенно усиливших обороноспособность страны за счет технологий. Одна из самых известных – программа "Армия дронов", начата летом 2022 года совместно Генштабом ВСУ, Минобороны, Госспецсвязи, Минцифры и платформой United24.

Ее цель – резко нарастить парк беспилотников для украинской армии, как путем прямой закупки дронов за донаты, так и путем развития собственного производства БПЛА. Для этого команда Федорова упрощала регуляции, устраняла лишнюю бюрократию и открывала рынок для частных компаний-производителей дронов и других high-tech вооружений.

Параллельно Федоров инициировал создание инновационного оборонного кластера Brave1. Это фактически коалиция государства, военных и частного сектора, призвана объединить усилия тысяч инженеров, стартапов и производителей ради одной цели – дать украинской армии технологическое преимущество. По состоянию на начало 2026 года Brave1 объединяет более 2 350 компаний, которые работают над более чем 4 900 разработками в сфере defense-tech. Важно, что лучшие решения получают не только моральную, но и финансовую поддержку: через Brave1 государство уже предоставило 730 грантов на общую сумму более 2,6 млрд грн перспективным военным разработкам.

Многие из этих проектов проходят процедуру кодификации по стандартам НАТО, то есть интегрируются в военные структуры по прозрачным процедурам и могут серийно закупаться армией. Brave1 также запустил платформу Brave1 Market – что-то вроде "военного Amazon" для украинских военных подразделений. Эта цифровая платформа позволяет военным частям без бюрократии заказывать необходимые технологические решения или оборудование, в том числе по специальным программам мотивации.

К теме ИИ-революция, Amazon для войны и цифровое государство: большие итоги года и прогнозы 2026 от Федорова

Одной из таких программ стала система "е-Балы" (также известная как "Армия дронов.Бонус"). Ее суть заключается в начислении боевых "баллов" подразделениям ВСУ за каждое подтвержденное уничтожение вражеской техники или сил. Накопленные баллы военные могут обменять через маркетплейс Brave1 на полезное оборудование – дроны, наземные роботы, системы РЭБ и тому подобное. По сути, это цифровая мотивационная программа, которая одновременно поощряет эффективность на поле боя и ускоряет поставки новейшей техники в подразделения.

Только за первые месяцы работы через систему "е-Балы" было заказано техники более чем на 1 миллиард гривен. Федоров презентовал эту инновацию на конференции Defense Tech в рамках Brave1, подчеркнув, что подобный геймифицированный подход мотивирует военных и "меняет правила игры" в вопросах оснащения армии.

Читайте также 5G во Львове и Харькове, интернет 72 часа без света: заместитель Федорова о будущем связи в Украине

Отдельно следует отметить роль Федорова в обеспечении Украины бесперебойной интернет-связью во время войны. Именно он в конце февраля 2022 года напрямую обратился в Twitter к Илону Маску с просьбой подключить Украину к спутниковому интернету Starlink. Результат не заставил себя ждать: менее чем за двое суток первая партия Starlink прибыла в Украину. В дальнейшем Минцифра координировала получение и распределение этих терминалов – в результате страна получила 50 000 станций Starlink от партнеров, что спасло связь в прифронтовых регионах и во время массированных обстрелов энергосистемы.

Украина даже стала первым государством, которое официально интегрировалось в зону единого роуминга ЕС, чтобы украинцы не теряли мобильную связь при любых условиях. Можно сказать, что Федоров выстроил цифровой щит Украины: несмотря на российские кибератаки и ракеты, страна оставалась онлайн, информируя граждан и мир о реальном положении дел.

Новые услуги для военных и гражданских: Армия+ и Резерв+

В 2023–2025 годах, еще до официального перехода Федорова в Минобороны, команда Минцифры тесно сотрудничала с военным ведомством над цифровизацией внутренних процессов армии. Результатом стали новые для Украины сервисы "Резерв+" и "Армия+", которые существенно упростили жизнь и военнообязанным гражданам, и самим военным. Их запуск ознаменовал "конец эры бумажных военкоматов" – большинство бюрократических процедур было переведено в онлайн, прозрачную форму.

"Резерв+" – это мобильное приложение и электронный кабинет для военнообязанных, призывников и резервистов, который Министерство обороны запустило в мае 2024 года. Главная его функция – дать возможность гражданам самостоятельно, без походов в ТЦК, обновлять свои учетные данные (адрес, контактный номер, информацию о состоянии здоровья и т.д.) и оформлять отсрочки от призыва онлайн.

В законодательство были внесены изменения, которые обязали всех военнообязанных актуализировать данные через Резерв+ или в ЦНАП в течение 60 дней – и украинцы массово выполнили эту норму, многие именно через приложение. Сейчас отсрочки, полученные через приложение, продолжаются автоматически – без повторных подач заявлений и без очередей.



Если же определенный вид отсрочки пока не доступен онлайн, человеку достаточно посетить ближайший Центр предоставления админуслуг, где сотрудники помогут оформить бумаги – ЦНАПы фактически взяли на себя функции помощи военкоматам, работая по стандартам сервиса Минцифры. Такой подход минимизировал человеческий фактор и почти ликвидировал пространство для коррупции при предоставлении отсрочек от мобилизации.

"Армия+" – еще один проект цифровой трансформации армии, запущен в августе 2024 года. Это приложение предназначено для действующих военнослужащих ВСУ и призвано освободить их от хлопотной бумажной работы. В первой версии "Армии+" было реализовано 11 наиболее востребованных среди военных онлайн-рапортов (заявлений и рапортов) – в частности, на отпуск, на получение материальной помощи, на ротацию и тому подобное. Также каждый боец получил в системе собственный Army ID – уникальный цифровой номер, с помощью которого его рапорты можно официально подать и подписать электронной подписью командования. Рапорты через "Армию +" подаются за считанные минуты и прозрачно отслеживаются, что экономит время и нервы как солдатам, так и офицерам.

Воинские части начали массово внедрять этот сервис: за первые месяцы после релиза к "Армии+" подключились более 1 000 военных подразделений по всей стране, а количество активных пользователей-десантников достигло сотен тысяч. В дальнейшем функционал приложения расширяется – планируется добавить модули для учета военного имущества, электронных медицинских данных бойцов, опроса для сбора обратной связи от личного состава.

Видение Федорова заключалось в том, чтобы превратить армию в современную организацию, где солдаты "занимаются службой, а не бумагами". И первые шаги в этом направлении уже дали результаты: цифровая платформа "Армия+" повышает эффективность менеджмента в ВСУ и постепенно меняет армейскую культуру, избавляя ее от советского бюрократического наследия.

Путь от стартапера до министра: краткая биография

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области. Несмотря на молодой возраст, он успел проявить себя и в бизнесе, и в политике еще до прихода в правительство. Федоров получил образование в Запорожском национальном университете на факультете социологии и управления.

В 2015 году он основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO, занимавшееся интернет-маркетингом и рекламой в соцсетях. Этот предпринимательский опыт помог ему понять ценность технологий для развития бизнеса и коммуникаций.

Политическая звезда Федорова взошла во время президентской кампании 2019 года. Тогда он возглавил digital-направление избирательного штаба Владимира Зеленского – фактически, отвечал за присутствие кандидата в соцсетях и интернете. После победы Зеленского Федоров в 28 лет получил должность внештатного советника Президента по цифровым вопросам, а уже 29 августа 2019 года вошел в состав нового правительства как Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины.



Он стал самым молодым членом Кабинета Министров и сразу же заявил амбициозную цель – за несколько лет перевести 100% популярных государственных услуг в онлайн и построить "государство в смартфоне". Эта цель сначала вызвала скепсис, но Федоров и его команда доказали реалистичность своих обещаний.

За годы работы в Минцифре Михаил Федоров получил репутацию реформатора и эффективного менеджера. Его усилия были неоднократно отмечены на международном уровне. В 2022-м, во время войны, Федоров вошел в рейтинг Time100 Next как один из лидеров, определяющих будущее мира – за вклад в развитие технологий и сопротивление российской агрессии в цифровом измерении.

Читайте также Новатор с рядом побед: биография самого молодого министра обороны Михаила Федорова

Несмотря на высокие оценки, Федорову приходилось сталкиваться и с вызовами. Критики порой упрекали, что цифровизация происходит слишком быстро, а часть населения (особенно старшего возраста) не успевает адаптироваться к новым технологиям. Впрочем, на это в Минцифре был свой ответ – масштабные программы по цифровому образованию, курсы для пожилых людей, развитие сети ЦПАУ как офлайн-доверенных помощников цифрового государства. Другим вызовом стали вопросы кибербезопасности: с развертыванием Дии правительству пришлось отражать мощные хакерские атаки, особенно в начале большой войны.

14 января 2026 года Верховная Рада единогласно (277 голосов "за") поддержала назначение Михаила Федорова на должность министра обороны. Этому предшествовало увольнение его с должности главы Минцифры днем ранее и публичная поддержка кандидатуры со стороны президента. Выступая перед парламентариями, Федоров подвел итоги ключевых достижений в сфере обороны за время вторжения – в частности упомянул о Starlink, дронах, Brave1 и ТЦК – и пообещал масштабные изменения в армии. Фактически, его приход в МОУ символизирует слияние двух миров: военного и технологического.

Шесть лет назад Михаил Федоров начал трансформацию, которая казалась фантастической: превратить медленную бюрократическую машину в гибкий цифровой сервис. Сегодня эта фантастика стала обыденностью для миллионов украинцев – Минцифра создала цифровое государство без очередей, бумаг и взяток. Дия и сопутствующие сервисы изменили взаимодействие гражданина и государства, сделав его удобным и прозрачным. В то же время война показала, что цифровые решения могут быть оружием не менее важным, чем танки или пушки.

Благодаря Федорову и его команде Украина стала пионером в применении ИТ на поле боя – от ударных дронов до кибер-войск. И это только начало: впереди внедрение искусственного интеллекта, массовое применение робототехники, построение войска нового поколения. А Минцифру теперь возглавит экс-заместитель Федорова по евроинтеграции – Александр Борняков.