Новатор с чередой побед: биография будущего самого молодого министра обороны Михаила Федорова

Президент Зеленский 2 января предложил вице-премьер-министру, министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. Таким образом он решил изменить формат работы ведомства.

Что известно о самом молодом министре в украинской политике Михаиле Федорове, читайте в материале 24 Канала.

Какое образование получил Михаил Федоров?

Федоров Михаил Альбертович родился 21 января 1991 года в Васильевке в Запорожье.

Образование получал в 2009 – 2014 годах в Запорожском национальном университете на факультете социологии и управления.

Также окончил "Высшую политическую школу" и "Образовательную школу представителей НАТО в Украине".

Был стипендиатом ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией в Запорожье. А в 2012 даже был "студенческим мэром" города.

Также Федоров закончил программу по Стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента.

Как он рассказывал, свои первые деньги начал зарабатывать еще до поступления в университет. Он работал на полях местных фермеров, с 4 утра и до поздней ночи собирая помидоры и арбузы.

Михаил Федоров женат, имеет дочь.

Как Федоров пришел в политику?

В 2014 году Федоров был кандидатом в народные депутаты от партии "5.10".

В 2015 основал компанию SMMSTUDIO, которая занималась настройками рекламных кампаний в соцсетях. Работал там до 2019 года. Кроме того, в 2018 году стал операционным директором проекта "Суперлюди".

Во время предвыборной кампании Владимира Зеленского в 2019 году руководил digital-направлением. А в мае того же года стал внештатным советником президента по digital-направлению.

В 2019 году он также был избран народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга народа".

Также тогда Федоров возглавил Запорожскую областную организацию партии "Слуга народа".

С 29 августа 2019 года он вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министром цифровой трансформации Украины в правительствах Алексея Гончарука, Дениса Шмыгаля и Юлии Свириденко.

Федоров имел целью построить цифровое государство и перевести к 2024 году самые популярные государственные услуги в онлайн-формат. Именно он был инициатором электронного сервиса государственных услуг "Дія".

19 марта 2021 года стал членом СНБО, а с 22 ноября 2023 – Ставки Верховного Главнокомандующего Украины.

Федоров инициатор ежегодного форума Diia Summit и организатор Facebook Business Conf.

По его словам, благодаря проектам Минцифры удалось ликвидировать ряд коррупционных схем в строительной и налоговой сферах.

Михаил глубоко занимается вопросами по "Линии дронов", работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов,

– отметил президент, предлагая Федорову 2 января 2026 года должность министра обороны.

Какие сервисы и проекты запустил?

Михаил Федоров вместе с командой запустил следующие проекты:

Дія – портал и приложение, позволяющее пользователям получать государственные услуги онлайн,

Дія.City – специальное правовое и налоговое пространство ІТ-компаний,

Дія. Образование – национальная образовательная платформа актуальных знаний и навыков,

uResidency – проект для иностранцев, который помогает вести бизнес в Украине онлайн без физического присутствия в стране,

COVID-сертификаты в смартфоне,

Дія. Цифровое образование – онлайн-платформа с бесплатными курсами цифровой грамотности,

Дія. Бизнес для поддержки бизнеса,

Дія. Центр – сеть мест, где украинцы могут получить админуслуги, консультации по онлайн-услугам, ведения бизнеса и т.д,

еМалятко – сервис для родителей младенцев,

еПомощь – программа финансовой помощи для бизнеса,

"Интернет-субвенция" – проект, благодаря которому украинцы имеют подключение к оптическому интернету,

Инициатива "Ноутбук каждому учителю",

Дія. Підпис - самая защищенная электронная подпись в смартфоне, которой можно подписать документы или получить госуслуги просто моргнув глазами,

После вторжения в 2022 году получение статуса безработного и оформление пособия по безработице, сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе, получение выплат на ремонт жилья или покупку дома в рамках программы "еВідновлення", получение еДокумента – временного документа на период военного положения и т.д,

Сервис еПоддержка, благодаря которому украинцы в районах боевых действий смогли получить 6500 гривен помощи,

United24 – платформа для сбора пожертвований в поддержку Украины,

"Армия дронов" – совместный проект Генштаба ВСУ, Минобороны, Госспецсвязи, Министерства цифровой трансформации и UNITED24,

Запуск в Украине платежного сервиса PayPal,

Brave1 – совместная инициатива Минцифры, Минобороны, Генштаба ВСУ, СНБО, Минэкономики и Минстратегпрома для развития defense-tech разработок: от тестирования и поиска инвесторов до кодификации по стандартам НАТО.

UNITED24 Media – англоязычное цифровое медиа о войне, культуру, историю, бизнес, технологии в Украине,

IT Generation – бесплатный проект по образованию ИТ-специальностей,

запуск Starlink в Украине. Федоров лично обращался к Илону Маску с этой просьбой. SpaceX открыла представительство в Украине, а 9 июня 2022 года компания "Старлинк Украина" получила регистрацию как оператор связи,

среди прочего также ИТ-армия и еВорог.

Какие имеет награды?

Во время предвыборной кампании Зеленского Федоров отвечал за диджитал-направление. В 2020 году он вместе с командой получил 7 наград от Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards:

"Кампания в социальных медиа",

"Лучшее веб-видео",

"Лучшее использование негативного или контрастного",

"Креативное использование данных / метрик / аналитики",

"Лучший веб-сайт",

"Диджитал-кампании",

"Лучшее использование юмора".

Лично Федоров вошел в рейтинг европейских цифровых лидеров POLITICO Tech 28 и занял первое место в категории Rulebreakers.

Его также отметили на Европейском форуме по кибербезопасности CYBERSEC наградами за героическое сопротивление агрессии России и за защиту цифровых границ демократического мира.

Кроме того, Федоров вошел в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Он был также номинантом Kyiv Post "30 under 30" 2019.

В 2022 вошел в список TIME100 Next от издания Time категории "Инноваторы". Также получил премию "Цифровой новатор" по версии Future of Government Awards.

В 2023 – один из 15 лидеров в категории "Государственное управление" рейтинга "Список лидеров Украины УП-100".

А в 2025 году занял 4 место в категории "Политики" рейтинга "100 самых влиятельных украинцев" журнала "Фокус".

Также в августе 2022 года Федорову вручили орден "За заслуги" III степени.