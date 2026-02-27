Система "малой" ПВО: Федоров рассказал, какие шаги уже удалось реализовать

Министр обороны Михаил Федоров рассказал о системе "малой" противовоздушной обороны в Украине. По его словам, два руководителя в областях уже назначены.

Об этом Михаил Федоров заявил на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны.

Как будет работать система ПВО?

Михаил Федоров рассказал, что одним из направлений трансформации системы ПВО стало назначение Павла Елизарова заместителем командующего Воздушных сил. По его словам, концепция заключалась в асимметричном подходе – был назначен человек "не из системы".

Министр отметил, что уже сформирована система командования "малой" ПВО и разработана концепция системной защиты страны от дронов-камикадзе, которую начали внедрять.

Мы подбирали людей, которые не обязательно даже имеют опыт в ПВО, но работали с дронами и разбираются в современной войне. Задача – сильные менеджеры, которые будут выстраивать систему,

– отметил Федоров.

Кроме этого, удалось наладить конструктивное сотрудничество между главами военных администраций, Воздушными силами и новым командованием.

По словам Федорова, каждый глава ОВА теперь в режиме реального времени может анализировать эффективность ПВО в своем регионе.

