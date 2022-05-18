Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров вошел в рейтинг цифровых лидеров Европы Politico Tech 28. Он попал в шорт-лист и занял первое место в категории Rulebreakers или "Нарушители правил".

В новый рейтинг Tech 28 известного и влиятельного издания Politico вошли 28 важнейших персон цифровой отрасли Европы. В этом списке уже были: Даниэль Эк (Spotify), Хелле Торнинг-Шмитт (Facebook), Патрик и Джон Коллисон (Stripe) и другие.

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Михаил Федоров – один из цифровых лидеров Европы

Учитывая цифровизацию нашей страны и значительные заслуги Федорова в борьбе с агрессором Россией, украинский министр попал в рейтинг не зря.

Как объяснили в издании, министр цифровой трансформации Украины особенно проявил себя во время полномасштабной войны, которую развязала Россия. В Politico, как и во всем мире, оценили, что с первых дней вторжения Федоров начал активно обращаться к руководителям ведущих мировых компаний с призывами прекратить сотрудничество и разорвать все связи с агрессором Россией.

"Он попросил Тима Кука прекратить продажу продукции Apple в России. Он призвал Илона Маска освободить спутники, чтобы предоставить украинцам доступ в интернет. Он призвал Рида Хастингса отрезать Россию от Netflix", – написали авторы рейтинга.

Также в издании отметили, что Федоров вместе со своей командой наняли тысячи украинских и иностранных киберэкспертов не только для борьбы с кибератаками со стороны России, но и выявления возможных уязвимых мест Кремля и использования их в пользу Украины.

Показательным примером быстрого реагирования Федорова на вызовы военного времени в Politico назвали использование государственного цифрового инструмента, то есть приложения "Дия" для передачи информации и отслеживания передвижения вражеских войск.

Бывший директор по цифровому маркетингу превратил свое министерство в эпицентр цифровой войны против Кремля,

– метко заметили в Politico.

Уровень влияния министра цифровой трансформации Украины оценили на 23 из 30, определив его "характеристики" так:

сила – 7 из 10,

видение – 8 из 10,

охват – 8 из 10.

В Минцифре, конечно, уже отреагировали на одобрительную оценку его руководителя. "Продолжаем цифровизировать Украину и приближать к победе", – прокомментировали там.

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